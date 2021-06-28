محافظة عراقية تفرض حظرا شاملا لمواجهة موجة كورونا الثالثة

إثر الإعلان الرسمي من قبل وزارة الصحة العراقية، السبت، بشأن دخول البلاد في موجة وبائية ثالثة من تفشي كورونا، أصدرت محافظة ذي قار جنوبي البلاد أمرا إداريا يقضي بفرض حظر شامل للتجوال.

وبحسب القرار الصادر عن محافظ ذي قار محمد هادي حسين، فإنه "بالنظر لدخول المحافظة الموجة الثالثة لوباء كورونا وتزايد عدد الإصابات والوفيات بشكل واضح يوميا، قررت خلية الأزمة في المحافظة تعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر الرسمية، باستثناء دائرة صحة ذي قار والدوائر الخدمية، اعتبارا من الاثنين حتى الأحد".

كما تقرر غلق كافة المطاعم والمقاهي والمولات والأسواق التجارية غلقا تاما، مع الإبقاء على خدمة التوصيل للمطاعم حصرا، والسماح للمخابز والأفران بممارسة العمل.

وشملت القرارات الالتزام التام بوسائل الوقاية، وخاصة ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر لكافة المواطنين، ومنع التجمعات الرسمية والاجتماعية كالاحتفالات والأعراس ومجالس العزاء.

وسيسري فرض حظر التجوال الشامل في محافظة ذي قار ومركزها مدينة الناصرية، من الساعة 9 مساء إلى الساعة 4 صباحا، اعتبارا من الاثنين.

وكشف مصدر في دائرة صحة ذي قار في حديث مع موقع "دوت الخليج"، أن الإصابات "كبيرة جدا والمستشفيات المخصصة لمرضى كورونا مكتظة، وما عادت قادرة على استيعاب المزيد".

ويتابع: "لا نتوقع أن تسهم مدة أسبوع واحد من فرض الحظر الشامل في تخفيف حدة الموجة الثالثة، التي تعصف بالعراق وبمحافظة ذي قار خصوصا. سنرفع على الأرجح توصيات للجهات المسؤولة بتمديد حظر التجوال الشامل لأسبوعين أو 3، بحسب تطورات الواقع الوبائي على الأرض".

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق، التي يرئسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد قررت نهاية شهر مايو الماضي تمديد العمل بالحظر الجزئي، الذي يمتد من الساعة 9 مساء لغاية الساعة 5 صباحا، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد.

يذكر أن العراق من أكثر الدول العربية تسجيلا لحالات الإصابة بالفيروس الفتاك، حيث بلغت حصيلة الإصابات أكثر من مليون و325 ألف، فيما فاق عدد الوفيات 17 ألفا.