استخراج كشف نقاط الطالب من منصة فضاء أولياء التلاميذ

يمكن للطلاب والأهالي استخراج كشف نقاط الطلاب من خلال منصة فضاء أولياء التلاميذ وهي عبارة عن موقع إلكتروني جزائري فهي تعد منصة تعليمية شاملة تم عملها بشكل خاص كي يستطيع التلاميذ وأولياء الأمور الحصول على كافة المعلومات الدراسية التي تخص نظام التعليم، حيث إنها من خلالها يستطيع الطالب أن يتم يقوم بتجميع نقاط من خلال المنصة، فهي أنشأت عقب اجتياح الأزمة الراهنة لانتشار فيروس كورونا في العالم بأسره كي تسهل على أولياء الأمور والطلاب الحصول على المعلومات الدراسية لكافة المراحل من خلال منصة فضاء أولياء التلاميذ والتي شهدت إقبال كبير من قبل الطلاب وأولياء الأمور في المراحل الدراسية المختلفة.

تستطيع القيام ببعض الخطوات البسيطة كي تتمكن من خلالها بالتسجيل عبر منصة فضاء أولياء الأمور وتلك الخطوات كالتالي.

الدخول على منصة فضاء أولياء التلاميذ

ثم بعد ذلك يتطلب عليك القيام بإدخال بيانات ولي الأمر الشخصية.

وعند القيام بإتمام عملية التسجيل لا بد من أن تقوم باستكمال تلك الخطوات بإضافة بعض البيانات التي تخص اسم الطالب بالكامل والمرحلة التعليمية للطالب كما عليك إدخال كود الطالب الخاص.

وبهذا تكون قد قمت بإتمام عملية تسجيل البيانات بشكل تام وحينئذ يمكنك الاضطلاع على كل الأخبار التعليمية عن طريق استخدام منصة فضاء أولياء الطلاب.

ويمكن للأهالي الاستعلام عن كشف نقاط الطلاب من خلال إتباع الخطوات التالية:

عند إتمام التسجيل في المنصة كما شرحنا سابقا يمكنك الآن الدخول للموقع ثم التسجيل بكلمة مرور الطالب.

ثم تظهر لك بعد ذلك خانة مجموع نقاط الطالب اضغط عليها.

ثم اضغط قائمة النقاط.

بعد إتمام ما سبق من خطوات. اختر الفصل الدراسي الذي تريد الحصول على النتيجة الخاصة به.

بعد ذلك ستظهر لك كل نقاط الطالب بشكل تفصيلي.

وبذلك فإن المنصة تكون سهلت الكثير على الطالب وولي الأمر الوصول لكثير من المعلومات بكل يسر، وبدون الحاجة إلى الذهاب لأي مكان لمعرفة كل تلك التفاصيل.