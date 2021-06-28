هيئة السوق المالية تعلن عن برنامج تأهيل الخريجين وتحدد أهم الشروط والمميزات ورابط التقديم للجنسين

برنامج هيئة السوق المالية من البرامج الهامة، التي يحرص الخريجين المتفوقين من الجنسيين في التخصصات المالية والقانونية والاقتصادية التسجيل بها، فهي لها العديد من المميزات التي تقدمها للمتدربين في برامجها يكفي أن تعلم أن المتدرب طوال مدة التدريب التي تصل إلي 12 شهر يحصلون على مكافأة شهرية تقدر ب 11000 ريال سعودي، لذا فالتسجيل بالبرنامج يكون محل بحث كبير من قبل الشباب، الباحث عن فرصة عمل متميزة بعد نهاية فترة التدريب، والهيئة تحدد شروط عامة، يجب توافرها في الشباب والفتيات الراغبين في التقديم للبرنامج سنعرضها لكم داخل المقال،

موعد التسجيل في برنامج هيئة السوق المالية

حددت الهيئة موعد التسجيل في البرنامج من الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل، وقالت أن فتح باب التسجيل بداية من يوم 2021/06/13 الموافق الأحد 1442/11/03 هجري وينتهي في يوم الأحد 1442/11/24 هجري.

الدخول على موقع هيئة السوق المالية الرسمي. تسجيل البيانات الشخصية والعلمية المطلوبة من المتقدم. الضغط على تسجيل ثم أراسل الطلب وبذالك تتم عملية التسجيل.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على البرنامج سعودي الجنسية. يجب أن يكون حاصل على الشهادة العلمية المناسبة “البكالوريوس، الماجستير، الدبلوم العالي”. يجب أن يكون المعدل التراكمي العام جيد جداً ويفضل المعدلات العليا عن ذالك. خريجي البكالوريوس يجب أن لا يتجاوز السن عن 27 عام، وعن 30 عام للحاصلين على شهادة الماجستير. أجتياز أختبار القدرات العامة للجامعيين المعتمد من المركز الوطني للقياس. يفضل الخريجين الحاصلين على الشهادات من الجامعات المصنفة عالمياً أفضل 20 جامعة عالمية.

مكافأة مالية شهرية تقدر ب 8500 ريال لخريجي البكالوريوس، ترتفع إلي 11 ألف للماجستير والدبلوم العالي.

تأمين صحي شامل للمتدرب وأفراد عائلته والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

أكتساب الخبرات في مجال سوق المال والأعمال الذي يعطي رواتب مجزية للمتميزين.

فرصة العمل في الهيئة للمتميزين في البرنامج.

التأهيل على رأس العمل. الحصول على الشهادات المهنية. تنمية الجدارات الوظيفية من العلاقات مع الأخريين والعمل الجماعي. رفع مستوى المعارف والاطلاع على لوائح وأنظمة العمل.

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