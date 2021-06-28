مقتل 30 شخصا فى هجوم لحركة الشباب الصومالية

جدة - نرمين السيد - قال مصدر أمنى: إن المسلحين استخدموا سيارات مفخخة فى الهجوم على قاعدة عسكرية فى بلدة "ويسيل" فى "جالمودوج" بوسط الصومال، مما أدى إلى اندلاع قتال مع القوات الحكومية والسكان المحليين المسلحين.

وأضاف المصدر، أن المسلحين هاجموا القاعدة بسيارتين مفخختين، وتبع ذلك قتال عنيف استمر أكثر من ساعة. وألحقت السيارات المفخخة أضرارا بآليات عسكرية، وقتل فى الهجوم 30 شخصا، بينهم 17 جنديا و13 مدنيا.

وجاء الهجوم بعد ساعات من إعدام السلطات الصومالية لـ21 من أفراد حركة الشباب.