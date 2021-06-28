رابط تمويل ميسر للسيارات من بنك التنمية وشروط الحصول عليه

رابط تمويل ميسر للسيارات من بنك التنمية، يقدم بنك التنمية تمويل السيارات يعتبر من التمويلات المهمة للبنك، حيث يهدف التمويل لتحفيز المواطنين علي العمل الحر، فإن تمويل السيارات يعد من التمويلات الميسرة للمواطنين من بنك التنمية، فإن بنك التنمية يقدم للمواطنين العديد من المنتجات الهامة والميسرة لتخفيف أعباء المواطنين، فمن ضمن المنتجات منتج أهل وتمويل الأسرة وتمويل الزواج وتمويل رقمي سريع، ويقدم موقعنا الإلكتروني ثقفني رابط وخطوات الحصول علي التمويل من بنك التنمية.

شروط الحصول علي تمويل السيارات

إن تمويل السيارات يستخدم حاليا المركبات بغرض التوجيه، وهذا التمويل يستخدم للحصول علي زيادة في الدخل، أو للقضاء علي نسبة البطالة بالمملكة العربية السعودية من خلال التشجيع علي العمل، وهناك شروط يجب توافرها في كل مواطن يريد الحصول علي التمويل، وتلك الشروط تكون كالأتي:

لابد من أن يحمل المواطن أو المواطنة الجنسية السعودية.

يكون عمر المتقدم 20 سنة ليس أقل ولا يزيد عمره عن 60 عام للمواطن المدني أما المواطن المتقاعد لا يزيد عمره عن 65 عام.

إذا كان المتقدم من المواطنين الموظفين في أحد القطاعات لا يكون راتبه أزيد من 14 ألف ريال سعودي.

يكون لدي المواطن ضمانات تقدم مقابل الحصول علي التمويل.

قترة سداد التمويل لا تزيد عن 60 شهر.

لابد من وجود رخصة قيادة بحوزته سارية وليس منتهية.

يحب أن يقوم بسداد أي مخالفة بالمرور عليه فبل التقديم.

لا يكون لديه أي دين للبنك من خلال قرض أخر.

قيمة تمويل السيارات الرسوم

هذا التمويل هو تمويل سيارات ويعتبر من التمويلات الهامة بالمملكة، فتبلغ أقصي قيمة لهذا التمويل 150 ألف ريال سعودي، ويقوم البنك بإضافة الرسوم الإدارية من ضمن قيمة المبلغ فتلك الرسوم تكون 4 ألاف ريال سعودي، والسيارة تظل مسجلة باسم البنك لحين سداد قيمة المبلغ.

رابط تمويل ميسر للسيارات

ذكر بنك التنمية خطوات الحصول علي تمويل سيارات بالمملكة، حيث وضح تلك الخطوات الخاصة برحلة العميل، وهي تكون كالتالي: