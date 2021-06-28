معرفة شروط التسجيل في دعم ريف للأسر المزارعين

التسجيل في دعم ريف السعودي تستهدف وزارة المياه والبيئة والزراعة زيادة معدلات الإنتاج الزراعي والتنمية والاستثمار فيها وزيادة الأراضي المستصلحة، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية والإنتاج الحيواني بما يساهم في خفض الأسعار للخضر والفاكهة وكافة المنتجات الزراعية واللحوم وعسل النخل وتعزيز الإنتاج المحلي ودفع عجلة الإنتاج، الأمر الذي يساهم في دعم الاقتصاد السعودي وتفرع جوانبه وذلك يساهم في تحقيق الرؤية الشاملة للمملكة رؤية ٢٠٣٠، وتحقيقا لذلك تقدم الوزارة دعما لصغار العاملين والفلاحين الزراعيين والعاملين في الإنتاج الحيواني لمساعدتهم على تنمية الزراعات الخاصة بهم من أجل النهوض بالقطاع الزراعي بشكل كامل.

شروط الحصول على دعم ريف السعودي

تمنح وزارة المياه والبيئة والزراعة، ومن تتحقق فيه مجموعة من الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة، وأهم تلك الشروط ما يلي:

أن يكون من الأشخاص الذين يمتهنون الزراعة سواء من الرجال أو النساء.

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية.

ألا يزيد دخله عن ٦ آلاف ريال جنية.

ألا يكون المتقدم للحصول على الدعم عامل بالقطاع العام أو الحكومي.

أن يتقدم بطلب يبدي فيه رغبته إلكترونيا.

ألا يقل عمر المتقدم عن ٢١ سنة.

كيفية الحصول على دعم ريف

بإمكان أي فرد يرى توافر الشروط السابقة في نفسه ويرغب في الحصول على دعم ريف يتقدم بطلب يبدي فيه رغبته في الحصول على الدعم عن طريق اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على الرابط الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

بعد تسجيل الدخول على الراغب اختيار دعم ريف من بين الخيارات المتاحة.

على المتقدم إدخال البيانات التى تطلبها منه الصفحة والتأكد من صحتها.

ادخل رقم هاتفك النقال.

ادخل رمز التحقق الذي سيرسل لك عبر رسالة نصية على رقم الهاتف الذي قمت بادخاله من قبل.

ومن ثم ستقوم الجهات المعنية ببحث جميع طلبات التقديم ومدى مطابقة الشروط عليهم، والعمل على تقديم الدعم على من يستحقه.