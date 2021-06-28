حجز موعد في مراكز الشرط عبر أبشر وأرقام الشرطة السعودية

حجز موعد في مراكز الشرط عبر أبشر هي الخدمة التي اطلقها الأمن العام للمواطنين والمقيمين في المملكة للحجز الذي يتم الكتروانيا بإمكانية تحديد توقيت المناسب الذي يمكن من خلاله الذهاب لأحد مراكز الشرطة، ويكون الحجز من خلال منصر ابشر التي تتيح لمن لديهم حسابات مفعلة على المنصة إمكانية حجز موعد غير تحديد الخدمة من القائمة المتاحة على الموقع أو عبر التطبيق واختيار مركز الشرطة المناسب لإنهاء معاملاتهم، ويقدم ابشر العديد من الخدامات الهامة للجميع في المملكة من إنهاء اجراءات وحجز مواعيد أو تجديد ومنها الاستعلام عن المقابل المالي للوافدين والعاملين 1442 ورسوم المقابل عبر منصة أبشر، كما أن يسعى الأمن الوطني لتحقيق تطوير أساليب الاستقبال المستخدمة في مراكز الشرطة وتنظيمها غير تسهيل عمليات الحجز بحيث تكون من أي مكان وفي أي وقت غير توفير أرقام للشرطة لنجدة أي شخص وقع في مشكلة أي كانت.

الدخول على رابط منصة أبشر الإلكترونية. ثم الضغط على أبشر للأفراد يتم إدخال بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور وإدخال رمز التحقق المرئي . النقر على تسجيل الدخول ثم اختيار الخدمات الإلكترونية والدخول على حجز موعد. الدخول على مراكز شرط السعودية وتحديد المركز وتحديد اليوم ثم اختيار التوقيت المناسب من بين المواعيد المطروحة استكمال الخطوات المطلوبة لتأكيد حجز الموعد يتم الاحتفاظ بتفاصيل الموعد وطباعتها معك أثناء الذهاب بالموعد المحدد.

حجز موعد في مراكز الشرط عبر أبشرأرقام الشرطة السعودية

يجب أن يحفظها المواطن أو المقيم وقد وفرته الشرطة للاستغاثة عند الوقع في مشكلة أو تعرض إلى حادثة أو سرقة تنفيذا للأمن واللامان في المملكة:

الرقم الخاصة بشرطة المملكة هو 999. أما رقم أمن الطرق وهو 996. يلي ذلك، رقم مكافحة المخدرات وهو 995. ورقم حوادث المرور وإنقاذ المصابين 993. ثم الإسعاف وهو 997. رقم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو920022222

والجدير بالذكر أن يمكن الاستفادة من حجز موعد الشرط بالاستفسار عن معاملة أو بلاغ سابق أو كفالة موقوفة غير التنازل عن بلاغ أو استلام مركبة محجوزة أو بلاغ عن شيكات وغيرة الكثير من المعاملات الهامة في المملكة.