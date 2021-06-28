نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل بكلية التربية الأساسية في الكويت 2021 وأهم الشروط الواجب توافرها للتسجيل في المقال التالي
التسجيل بكلية التربية الأساسية في الكويت هي خدمة إلكترونية قد قامت بتوفيرها الكلية لعمل علي توفير الوقت و المجهود علي أبنائنا خريجي الصف الثالث الثانوي،ويتم قبول الطلبة و الطالبات من خريجي القسمين الأدبي والعلمي، ومن المعروف أن كلية التربية هي من أشهر وأهم الكليات التي توجد بدولة الكويت،وهي احدي كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، تحتوي الكلية علي عدة أفسام والتي يصل عددها إلي تسعة عشر قسماً علمياً في العديد من التخصصات المختلفة والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الكويت،في السابق كان نظام الدراسة بها عبارة عن عامين دراسيين فقط، حتي تم تطوير نظام المقررات الفصلية وأصبحت مدة الدراسة تصل إلي أربع أعوام، يحصل الطالب بعد التخرج علي درجة بكالوريوس في التخصص الذي تم دراسته.
التسجيل بكلية التربية الأساسية في الكويت 2021
بعد أن تم الإعلان عن نتيجة الامتحانات في الكويت لطلاب الصف الثاني عشر، فقد قامت كلية التربية بالإعلان عن بدء في استقبال طلبات التسجيل والقبول لخريجي الثانوية العامة بقسميها الأدبي و العلمي، و الراغبين في الالتحاق بأحد التخصصات التي توجد بالجامعة،حيث يمكن للطلبة و الطالبات الدخول علي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واتباع بعض الخطوات البسيطة و هي كالتالي:
- يتم أولاً الدخول ألي الصفحة الرسمية الخاصة بمنصة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
- يتم الضغط علي ” قائمة الخيارات:.
- يجب عليك الضغط علي أيقونة” القبول”.
- قم بالضغط علي التسجيل في القبول.
- سوف يتم انتقالك إلي صفحة أخري يجب من خلالها كتابة جميع البيانات المطلوبة مع التأكد من كتابتها بشكل صحيح.
- قم بالضغط علي أيقونة ” تسجيل”.
شروط التسجيل في كلية التربية الأساسية في الكويت 2021
بعد أن تم التعرف علي طريقة التسجيل بكلية التربية الأساسية في الكويت، فيمكننا من خلال المقال التعرف علي الشروط التي يجب توافرها في الطلبة و الطالبات الراغبين في الالتحاق بالكلية وهي كالتالي:
- يجب إن يكون المتقدم كويتي الجنسية أو من أم تحمل الجنسية الكويتية.
- إن يكون الطالب حاصلاً علي شهادة الثانوية العامة القسم العلمي.
- في حالة أن المتقدم من جنسية غير الجنسية الكويتية فيتم قبول أبناء العساكر و الشهداء فقط.
- يجب أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي الذي يتم إجراؤه من قبل الجامعة.
- شرط أن يتم اجتياز اختبارات القبول.
- يجب أن ينجح الطالب في المقابلة الشخصية .
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