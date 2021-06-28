جدة - نرمين السيد - أدان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الإثنين، الهجوم الجوى الأمريكى الذى استهدف موقعاً على الحدود العراقية السورية، ليلة أمس الأحد.





وفى بيان له، قال رسول: "ندين الهجوم الجوى الأمريكى الذى استهدف ليلة أمس موقعاً على الحدود العراقية السورية، وبما يمثل انتهاكًا سافرًا ومرفوضًا للسيادة العراقية وللأمن الوطنى العراقى وفق جميع المواثيق الدولية". وأضاف، أن "العراق يجدد رفضه أن يكون ساحة لتصفية الحسابات ويتمسك بحقه فى السيادة على أراضيه، ومنع استخدامها كساحة لردود الفعل والاعتداءات". كما دعا الناطق باسم القائد العام الى التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله، مؤكدًا أن العراق سيقوم بالتحقيقات والإجراءات والاتصالات اللازمة على مختلف المستويات لمنع حصول مثل هكذا انتهاكات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق يدين الهجوم الأمريكى على الحدود مع سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.