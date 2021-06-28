جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، عزمها استدعاء السفير الإيرانى، معبرة عن رفضها الاعتداءات الإيرانية على قاعدة عين الأسد التى تضم قوات أمريكية، وتعدها خرقا لسيادة الدولة.





وقالت الخارجية العراقية، إنها ترفض تحويل العراق إلى ساحة حرب لتصفية الحسابات. وتابعت: لن نسمح بأن نكون ممرا لتنفيذ اعتداءات أو مقرا للإضرار بدول الجوار، لافتة إلى أنها ستستدعى السفير الإيرانى للاحتجاج على الضربات الصاروخية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية العراقية: نرفض أن تكون أراضينا ساحة لتصفية الحسابات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.