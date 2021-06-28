شحن جواهر فري فاير free fire 2021 واسترداد مكافآت حدث الإبادة

انطلق رسميًا فعاليات حدث الإبادة المرتقب من Free Fire 2021، وسط إقبال كبير من قبل اللاعبين على المشاركة فيه، وهو ما دفعهم للبحث عن شحن جواهر فري فاير والحصول على الماسات، من أجل الحصول على العناصر الأساسية والمهام والسكنات والملابس والأسلحة، التي تُمكنهم من الدخول بقوة للمشاركة في الأجواء القتالية القوية والساخنة التي يشهدها، مع العلم أنه بالإمكان أيضًا استرداد نقاط ومكافآت هذا الحدث عبر الموقع الرسمي للعبة، من خلال عدد من الخطوات التي تتطلب تسجيل الكود السري، وهو ما نوضحه لكم بالتفاصيل خلال السطور التالية.

حدث الإبادة والقضاء على الأعداء

وقبل أن نكشف لكم كيفية شحن جواهر فري فاير من خلال رقم معرف اللاعب، واسترداد مكافآت الحدث، نوضح لكم أبرز معالم ومزايا حرب الإبادة التي تتطلب القضاء على الأعداء من أجل الحصول على الجوائز والهدايا، لذا يكمن مفتاح النصر في إثبات الجدارة في ساحة المعركة أثناء مقارعة ومواجهة المنافسين، لذا تساعدك الجواهر في الحصول على أغلفة أسلحة حصرية وأسطورية كعناصر دائمة، بجانب التزود بعدد من الحِزم الأساسية مثل حزمة جالب العاصفة وكاتانا، أو ما يُطلق عليها الزَوبعة القُرمزية، في حين تم إتاحة تشكيلات رائعة جديدة من الأسلحة المتنوعة الآلية والرشاشة والدروع والمركبات.

شحن جواهر فري فاير برقم الـ ID

وبناءً عليه وكما أوضحنا،فإنه لابد من شحن جواهر فري فاير، حتى تتمكن من الحصول وشراء العناصر الأساسية، التي تُساعدك في أحداث حرب الإبادة والوصول للمستويات الأعلى والفوز، وهو ما يدفعك للشحن المدفوع عبر الموقع الأشهر الرسمي:Shop2game وتسجيل الدخول إليه، ثم اتباع باقي الخطوات الأساسية للشحن من الصفحة الرئيسية للواجهة، والتي تبدأ باختيار الدولة واللعبة وكمية وعدد الجواهر التي تريد شحنها، ثم اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني، وتسجيل رقم الـ ID، ثم إرسال أو موافق.

استراد مكافآت حدث الإبادة

وأخيرًا يمكن استرداد مكافآت ونقاط اللعبة وحدث الإبادة عبر تسجيل كود ساري الصلاحية، ثم اضغط على الردهة في داخل اللعبة، من أجل ربح الذهب و الجواهر، التي سيتم اضافتها داخل محفظة الحساب أوتوماتيكيًا، مع الأخذ في الاعتبار من أمرين أساسيين: