نتائج شهادة التعليم الابتدائي ظهرت الآن على موقع فضاء الاولياء الفصل الثاني 2021

نتائج شهادة التعليم الابتدائي، يبحث جميع طلاب الشهادة الابتدائي بالجزائر عن طريقة التعرف على نتائج شهادة التعليم الابتدائي، وكان ذلك بعدما تم الاعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين داخل وزارة التربية الوطنية بالجزائر أن نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية والمتوسطة أصبحت متاحة الآن بشكل إلكتروني، ليكون هذا واحدًا من الاجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على جميع الطلاب واولياء امورهم من تفشي فيروس كورونا بينهم، والجدير بالذكر ان جميع الطلاب قد قاموا بتأدية الاختبارات في ظل إجراءات احترازية مشددة، وذلك خوفًا على الطلاب من تفشي الفيروس بينهم، وقد صدرت النتائج من خلال موقع “فضاء اولياء التلاميذ” المعتمد من قبل وزارة التربية الوطنية لصدور النتائج في جميع المراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

نتائج شهادة التعليم الابتدائي

لقد تم الاعلان من قبل جميع المسؤولين داخل وزارة التربية الوطنية أن نتائج شهادة التعليم الابتدائي أصبحت متاحة الآن إلكترونيًا عبر موقع “فضاء اولياء التلاميذ” والذي تم اعتماده بشكل رسمي لصدور نقاط التلاميذ منذ بداية العام الدراسي الجاري 2020/2021، ويمكن التعرف على النتائج من خلال الرقم المدني او الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، بالاضافة إلى ذلك فإنه قد تم تعديل بعض التفاصيل داخل الموقع، وذلك لعدم التكدس داخل الموقع او صدور مشاكل في السيستم.

في الخطوة الاولى اضغط على رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ المخصص للاستعلام عن نتائج الطلاب.

المخصص للاستعلام عن نتائج الطلاب. قم بتسجيل الدخول داخل الموقع عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

ضمن الخدمات المتواجدة امامك اضغط على “نتائج امتحان شهادة التعليم الابتدائي”

قم بملئ البيانات المطلوبة منك داخل الموقع من رقم الهوية الوطنية ورقم التسجيل وغيرهم ثم اضغط على استعلام.

ستصدر لك النتائج فورًا.

خطوات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الابتدائي