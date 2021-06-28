كيفية استخراج نتائج الفصل الثاني 2021 نتائج شهادة التعليم المتوسط عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ

نتائج الفصل الثاني 2021 يتطلع اليوم معظم تلاميذ المراحل التعليمية داخل الجمهورية الجزائؤية بصحبة أهاليهم إلى معرفة نتائج الفصل الثاني 2021، والتي على وشك الظهور في أي وقت من الآن، وذلك حتى يتمكنوا من معرفة الدرجات التي حصل عليها التلاميذ في الاختبارات التي قاموا بأدائها في الفترة الأخيرة، وهي الاختبارات الخاصة بنهاية العام الدراسي، وانتقالهم إلى مرحلة جديدة مع بداية العام الدراسي المقبل، واليوم سوف نتعرف معكم على الموعد الذي تم تحديده للكشف عن النتيجة، وعلى جميع المعلومات الخاصة بها والتي يمكنكم من خلالها الحصول على كشوفات الدرجات، تابعوا معنا.

نتائج الفصل الثاني 2021

حددت اللجنة العليا الخاصة باختبارات الطلاب والتابعة لوزارة التربية والتعليم الجزائرية الموعد الذي سوف يتم الكشف فيه عن نتائج الفصل الثاني 2021، عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواثل الاجتماعي فيس بوك، وأكدت أن النتائج سوف يتم رفعها على موقع فضاء اولياء التلاميذ بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة الخاصة بها، وهو ما يؤكد ظهورها في خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً أن النتائج سوف يتم الاعلان عنها عبر الموقع الالكتروني الرسمي لمنصة فضاء أولياء التلاميذ الرسمية لكي لا يضطر الطلاب إلى النزول إلى المدارس لمعرفة نتائجهم والتعرض لخطر عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في ظل حفاظ الحكومة على مصلحة وصحة الطلاب.

نتائج الفصل الثاني 2021 المؤجلة من العام الماضي

من الجدير بالذكر أن نتائج الفصل الثاني 2021 تعتبر شاملة للعامين الدراسيين حيث تم تأجيل الاختبارات الخاصة بالطلاب العام الماضي بسبب اجراءات الحظر والاغلاق التي التزمت بها البلاد، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلا أن مصادر داخل الوزارة أكدت أن هذا العام جاءت درجات الطلاب مرتفعة للغاية، وتمت عملية الاختبارات والتصحيح واللجان في سلام تام.

رابط نتائج الفصل الثاني 2021

يمكنك الآن الحصول على نتائج الفصل الثاني 2021 الخاصة بكم خلال النقاط التالية.