فيديوجراف.. تفاصيل الغارات الأمريكية على مواقع الميليشيات الإيرانية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة، أن القصف يأتى ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها ميليشيات إيران على أفراد ومنشآت أمريكية فى العراق، مؤكدة على أن الرئيس الأمريكى جو بايدن، واضح فى أنه سيتحرك لحماية الأمريكيين.
من جانبها، تعهدت فصائل الحشد الشعبى فى العراق بالانتقام ردا على الضربات الجوية التى شنتها الطائرات الأمريكية، كما توجه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، لواشنطن قائلا: "ننصح الإدارة الأمريكية الجديدة فى الولايات المتحدة بتغيير مسارها بدلا من خلق أزمة وخلق مشاكل لشعوب المنطقة، وأن تترك لشعوب المنطقة تقرير مصيرهم دون تدخلاتها"، مشيرا إلى أنه "يتعين على واشنطن تصحيح أخطائها وإيقاف تدخلاتها فى المنطقة".
وأضاف: "أفعال أمريكا تزعزع أمن المنطقة وهذا لن يصب فى صالحها".
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