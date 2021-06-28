الصين: الوضع مستقر على حدود الهند ونجرى مفاوضات

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال المتحدث الصينى فى مؤتمر صحفى اعتيادى فى بكين، إن الانتشار العسكرى الصينى على طول الحدود يجب أن يساعد فى تحسين الوضع وزيادة الثقة المتبادلة.

وكانت حكومة الهند نشرت نحو 50 ألف جندى إضافى على حدودها مع الصين، فى خطوة تاريخية، مع استمرار التوترات بين البلدين المسلحين نوويًا بعد الاشتباكات بينهما فى وادى جالون وشرق لاداخ.

وبحسب تقرير "بلومبرج"، فقد نقلت حكومة ناريندرا مودى قوات وأسراب من الطائرات المقاتلة إلى ثلاث مناطق مختلفة على طول حدودها مع الصين فى الأشهر الأخيرة، حيث تنشر الهند 200 ألف جندى على الحدود، ما يمثل زيادة 40% عن العام الماضى.