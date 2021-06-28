أخبار اليمن : إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 181.9 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 181.9 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم، أن حصيلة الإصابات الإجمالية تجاوزت 181 مليونا و872 ألف إصابة، تعافى منها 166 مليونا ونحو 389 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 3 ملايين و939 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المعلنة ليومنا هذا، سجلت دول العالم الأحد 311 ألفا و237 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,275 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليم ومنطقة حول العالم، ورغم تراجعها عن تسجيل إصابات ووفيات يومية بأعداد كبيرة، وخروجها من قائمة الدول الخمس العالمية، الأعلى حصيلة وفيات وإصابات كل 24 ساعة، ما تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (619,424 وفاة)، والبرازيل (513,544 وفاة)، والهند (396,761 وفاة)، والمكسيك (232,564 وفاة)، وبيرو (191,899 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34،494,677 إصابة)، والهند (30,279,331 إصابة)، والبرازيل (18,420,598 إصابة)، وفرنسا (5,770,021 إصابة)، وروسيا (5,451,291 إصابة).