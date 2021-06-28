نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الاول في العراق خلال موقع الوزارة وموقع نتائجنا

نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الاول في العراق، يترقب الكثير من طلاب الصف السادس العراقي، موعد الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الاول في العراق، وذلك منذ انتهاء كافة الامتحانات التحريرية لجميع الطلاب في مختلف الدراسات الكردية والعربية، وسوف نرصد لكم أهم التفاصيل الخاصة بتلك النتائج خلال السطور القادمة.

نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الاول في العراق

تتوالى عمليات البحث وتتكاثف عن نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الاول في العراق، حيث تعد المرحلة الابتدائية من أهم المراحل التعليمية في دولة العراق، والتي يعتمد عليها تأسيس الطلاب وتهيئتهم لمرحلة التعليم المتوسط، وهو ما دعا الحكومة العراقية لأن تولي اهتماما كبيرا لمرحلة التعليم الابتدائي، وتسعى الحكومة العراقية جاهدة وتبذل كامل جهودها لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لاستكمال العملية التعليمية في المرحلة الابتدائية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم في الفترة الراهنة بسبب انتشار فيروس كورونا، ولكن استطاعت وزارة التربية في العراق تطبيق خطة محكمة لاستكمال الامتحانات واتمامها على أكمل وجه دون تعريض أحد من الطلاب للخطر.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الاول في العراق

من المقرر أن يتم تفعيل موقع وزارة التربية العراقية والعديد من الموقع التعليمية من أجل الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الاول في العراق لكافة المحافظات العراقية، حيث يتيح موقع الوزارة خدمة الاستعلام عن النتائج وكذلك كشوف الناجحين في بالرقم الامتحاني أو برقم المقعد الخاص بالطالب فور اعتماد النتائج من قِبل الوزارة الاعلان عن ظهورها.

أما عن المواقع التعليمية العراقية التي تم الافصاح عن توليها مهمة اعلان نتائج الطلاب من خلالها فكانت كما يلي:-

والعديد من المواقع الالكترونية العراقية الأخرى التي تنشر النتائج فور اعتمادها من قبل وزير التربية العراقي الدكتور حسن الدليمي خلال أيام قليلة.