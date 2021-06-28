إصابة اثنين طعنا في شرق ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية، إنها تبحث مستعينة بطائرة هليكوبتر، عن رجل طعن اثنين من المارة في مدينة إرفورت بشرق البلاد، صباح اليوم الإثنين.
ويعالج الضحيتان البالغان من العمر 45 و68 عامًا في المستشفى، ووصفت الشرطة المهاجم في بيان بأنه: ”في العشرينيات من العمر، وندوب في وجهه، وكان يتحدث الألمانية“.
ولا تزال التحقيقات مستمرة في هجوم بسكين في بلدة فيرتسبورج يوم الجمعة، قُتلت فيه ثلاث نساء، وتعتقد الشرطة، أن منفذ هذا الهجوم متشدد إسلامي.
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