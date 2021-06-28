عاجل.. استقالة رئيس وزراء السويد

جدة - نرمين السيد - وكان رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، زعيم الحزب الاشتراكى الديمقراطى السويدى، تم اختياره لولاية ثانية فى 18 يناير 2019، حتى بعد الإطاحة به بعد الانتخابات العامة فى 9 سبتمبر 2018.
وحجب البرلمان السويدى الثقة عن حكومة لوفين قبل أسبوع، ليكون بذلك أول رئيس وزراء يطيح به البرلمان، بعد فشل جهود حكومته للتوسط فى صفقة لاستعادة دعم أحزاب اليسار.
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