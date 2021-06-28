السيسي لرئيس وزراء إسرائيل: ندعم حلا عادلا مع الفلسطينيين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، دعم مصر للتوصل إلى حل عادل ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع بينيت، صباح الاثنين، بمناسبة توليه مهام منصبه.
وأضاف المتحدث أن الرئيس المصري أكد خلال الاتصال على "دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وصولا لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط".
كما شدد السيسي على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وكذلك أهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية، وكذلك تم التطرق لتطور العلاقات الثنائية.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاتصال، عن "شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير، ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى".
كما أشاد بينيت بالنتائج التي تحققت منذ توقيع البلدين على اتفاقية السلام وحتى الآن برعاية أميركية.
وكانت الوساطة المصرية نجحت في وقف القتال الذي استعر لأيام خلال شهر مايو الماضي بين إسرائيل وقطاع غزة.
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