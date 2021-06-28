فيديو.. رونالدو يودع اليورو بكلمات "مثيرة للجدل" مع كورتوا

ودع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بطولة كأس أوروبا 2020، مساء الأحد، بعد الهزيمة من بلجيكا، لكنه كالعادة لفت الأنظار، حتى في لحظات الوداع.

وهزمت بلجيكا البرتغال بقيادة رونالدو، بنتيجة 1-0، في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس أوروبا، لتودع البرتغال البطولة، بعد مباراة مثيرة للطرفين.

وانتشرت لقطات كثيرة لرونالدو، بعد إطلاق صافرة الحكم، أبرزها حديثه الطويل مع مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو، وكذلك آخر عبارة قالها لزميله السابق في ريال مدريد، تيبو كورتوا.

ورصدت كاميرات البطولة لقاء رونالدو والحارس تيبو كورتوا، بعد اللقاء، حيث أخبر النجم البرتغالي الحارس المتألق، بأن منتخب بلاده كنوا "محظوظين".

وقال رونالدو: "كنتم محظوظين أليس كذلك؟ الكرة لم ترغب بدخول الشباك اليوم".

كما رصدت الكاميرات لقطة غريبة أخرى، أظهرت رمي رونالدو لشارة القيادة أرضا، ثم ركلها بقدمه عند خروجه من الملعب.

وتكررت هذه الحركة أكثر من مرة، حيث سبق لرونالدو أن رمى شارة القيادة خلال مباراة بتصفيات كأس العالم، أمام صربيا قبل أشهر بعد قرار الحكم بعد احتساب هدف صحيح.