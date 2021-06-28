كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 بالخطوات السريعة عبر الموقع الرسمي

كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، التي بدأت التساؤلات تدور حول كيفية الاستعلام عنها وخاصة بعد أن انتهوا الطلاب من أداء الاختبارات يوم الخميس 17 جوان شهو يونيو 2021، ومع بداية اليوم الثامن عشر بدأت عمليات التصحيح ووفقا لما اعلن من تسريبات مهمة أن النتيجة شهدت مفاجأة جيدة للأبناء الطلاب والطالب وذلك في عملية ارتفاع نسب النجاح هذا العام.

بدأت عملية الترقب والقلق تكتاح جميع الأسر الجزائرية الراغب في التعرف علي نتيجة ومعدلات أبناءهم في هذا العام التي يحدد مصير كل طالب أو طالبة في العملية التعليمية المقبلة، لذا تجد ترقب الأسر لا يأتي من فراغ فكل أسرة تريد أن يكون أبناءهم في اعلي درجات التفوق، لهذا الأمر سنقدم لكم الطريقة الصحيحة للوصول إلي نتيجة البيام 2021، والموعد الرسمي للإعلان عن النتيجة، يجب علي الأولياء الآن التعرف علي التسجيل في موقع فضاء أولياء التلاميذ من اجل سهولة الوصول إلي نتيجة الأبناء.

أتاحت وزارة التربية الوطنية رابط مخصص للنتيجة يمكنكم الدخول عليه والاستعلام عن النتيجة عن طريق التالي:

ساعات قليل ويتم الكشف عن نتائج المراسلة 2021 حسب ما عرض موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين والذي اكد أن رفع النتيجة متاح مع أول أسبوع من شهر يوليو 2021.

أصدرت وزارة التربية الوطنية بالجزائر موعد الإعلان عن نتائج البكالوريا، والذي يمكن الطالب وولي الأمر الاطلاع على النتيجة من خلال الذهاب مباشرة إلي موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومن ثم عليه تسجيل رقم السجل، حيث تبدأ الإعلان عن نتائج المرحلة البكالوريا في الأسبوع الأول من يوليو 2021.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية كشفت عن موعد إعلان نتائج المرحلة الابتدائية السانكيام 2021 منذ أيام بسيطة جدا وذلك عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.

وصلنا إلي الختام نتمنى لكم جميعا التوفيق، ونذكركم أننا مستعدون للرد علي التعليقات والتساؤلات حول موضوعنا كشف نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021.