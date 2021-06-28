مقتل 30 فى هجوم إرهابى لحركة الشباب وسط الصومال

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "رويترز"، قال الميجر محمد أوالى، وهو ضابط فى الجيش فى جلمدج، إن "المتمردين استخدموا سيارات ملغومة فى الهجوم على قاعدة عسكرية فى بلدة ويسيل بوسط البلاد، وأعقب ذلك قتال مع قوات الحكومة ومسلحين محليين".

وتابع: "هاجموا القاعدة بسيارتين ملغومتين، وتلا ذلك قتال شرس استمر أكثر من ساعة"، مضيفًا: "السيارتان الملغومتان دمرتا المركبات العسكرية، كان السكان مسلحين جيدًا وعززوا القاعدة العسكرية وطاردوا مسلحى الشباب".

وأكد أوالى مقتل 30 شخصًا، من بينهم 17 جنديًا و13 مدنيًا، قتلوا فى المعركة.