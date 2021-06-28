ألمانيا تسعى لمنع البريطانيين من دخول الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة "التايمز"، اليوم الإثنين، عن أن ألمانيا ستحاول حظر دخول المسافرين البريطانيين إلى الاتحاد الأوروبى، بصرف النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا أم لا.





وبحسب الصحيفة، تريد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تصنيف بريطانيا على أنها "دولة مثيرة للقلق"، وذلك على خلفية انتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا هناك بشكل كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين كبار سيناقشون هذه الخطط فى لجنة الاتحاد الأوروبى المتكاملة، لمواجهة الأزمات السياسية، مضيفة أنه ستعارضها اليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا والبرتغال.

ومن المقرر أن تلتقى ميركل برئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون فى تشيكرز، مقر إقامته الريفى الرسمى، الأسبوع المقبل.

ومن جانب آخر، تعتزم بريطانيا الكشف عن خطط الشهر المقبل، للسماح للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالسفر دون قيود إلى جميع الدول باستثناء تلك التى لديها أعلى مخاطر فيما يتعلق بفيروس كورونا.