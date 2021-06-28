نشرت الهند ما لا يقل عن 50 ألف جندي إضافي على الحدود مع الصين في الأشهر الأخيرة لتعزيز موقعها في المنطقة، وارتفع عدد قواتها هناك إلى 200 ألف عسكري.
وذكرت صحيفة "مينت" الأمريكية اليوم الاثنين، أن وزارة الدفاع الهندية نشرت قوات ووحدات جوية في ثلاث مناطق حدودية.
وأوضحت أن عدد عدد القوات التي باتت تتمكز حاليا على المناطق الحدودية مع الصين بلغ 200 ألف عسكري، أي بزيادة قدرها 40% عن العام الماضي.
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تحددها أن الصين أرسلت مؤخرا قوات إضافية إلى المناطق المتنازع عليها على الحدود مع الهند في سفوح جبال الهيمالايا.
وبحسب المصادر ذاتها تبني الصين ملاجئ ومهابط طائرات في المناطق الحدودية المجاورة للهند.
هذا ولم تصدر حتى الآن أي تعليقات رسمية من الجانبين على هذه المعلومات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تعزز قواتها على الحدود مع الصين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.