جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات فى الكونغو الديمقراطية، اليوم الإثنين، مقتل شخص جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية، كان يحملها فى تقاطع مزدحم بمدينة بينى بشرق البلاد، أمس الأحد، فى ثانى انفجار تشهده المنطقة فى نفس اليوم.





ووفقا لوكالة "رويترز"، لم يسفر الحادثان عن مقتل أحد باستثناء الشخص المشتبه به فى الانفجار الثانى. وكانت عبوة ناسفة أخرى قد انفجرت فى وقت سابق الأحد فى كنيسة كاثوليكية فى بينى، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص. فيما لم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجارات. وحسبما نقلت "رويترز"، قال رئيس بلدية بينى نارسيس كاشالى، إنه "تم فرض حظر التجول بالمدينة التى يزيد عدد سكانها عن 230 ألف نسمة بسبب مخاوف من احتمال وجود قنبلة أخرى". وأضاف فى تصريحته لمحطة "أر.تى.أر" الخاصة فى الكونغو: "أطلب من السكان البقاء فى منازلهم. ولا أريد أن أرى أى شخص بالخارج". وتلقى الحكومة باللوم فى هذه التفجيرات على جماعة "القوات الديمقراطية"، المتحالفة فى الكونغو التى أعلنت مبايعتها تنظيم داعش الإرهابى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انفجاران منفصلان شرق الكونغو الديمقراطية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.