وزير الخارجية الإسرائيلى يعلن نهجا جديدا فى التعامل مع أمريكا

وخلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، أمس الأحد، فى روما، قال لابيد: "هناك أخطاء ارتكبت خلال السنوات القليلة الماضية، وتضررت سمعة إسرائيل داخل الحزبين"، مضيفًا: "سنصلح معًا هذه الأخطاء".
وقال لابيد، إنه ستكون هناك اختلافات، لكنه أوضح أن كلا البلدين لهما نفس الأهداف، لافتًا إلى أنه أجرى محادثات مع كبار السياسيين الأمريكيين من كلا الحزبين الديمقراطى والجمهورى،
كما أشار الوزير الإسرائيلى إلى أن إسرائيل تشترك مع الولايات المتحدة فى نفس القيم الأساسية، مضيفًا: "ستكون هناك خلافات فيما بيننا، ومع ذلك فإن القضية ليست حول الأهداف الأساسية، ولكن حول كيفية تحقيقها"،
وأوضح أن لديه مخاوف "جدية" فيما يتعلق بالمفاوضات حول عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووى الإيرانى، وقال فى الوقت نفسه إن الخلافات فى الرأى يجب حلها من خلال المحادثات المباشرة وليس علنًا.
وتأتي هذه تصريحات لابيد قبل استضافة الرئيس الأمريكى جو بايدن للرئيس الإسرائيلى المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين فى البيت الأبيض اليوم الإثنين.
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