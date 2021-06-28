جدة - نرمين السيد - وسمحت السلطات الروسية باستئناف الرحلات الجوية بدءا من اليوم الإثنين، مع كل من بلجيكا وبلغاريا والأردن وإيرلندا وإيطاليا وقبرص ومقدونيا الشمالية والولايات المتحدة بعد تحسن الأوضاع الوبائية فى هذه الدول.
وتشمل حركة الطيران مع الأردن المسارين بين موسكو وعمان وموسكو والعقبة مع تنفيذ رحلتين أسبوعيا فى كل اتجاه.
وبلغ بالتالى عدد الدول التى استأنفت معها روسيا حركة الطيران المعلق منذ مارس 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا 50 بلدا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بينها دولة عربية.. روسيا تستأنف حركة الطيران مع 8 دول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.