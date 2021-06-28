رابط الاستعلام عن نتائج التعليم المتوسط 2021 بالجزائر

نتائج التعليم المتوسط بالجزائر 2021، أعلنت وزارة التربية الجزائرية أن نتائج bem لهذا العام ستعلن في أوائل يوليو من العام المقبل، لأن وزارة التربية والتعليم أعلنت أنه بمجرد الانتهاء من الاختبار، سيبدأ العمل في تصحيح أوراق الاختبار والاستعداد لإعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط ​​من خلال الموقع المخصص للنتائج السنوية، والإفصاح هو معرفة مصيرهم في نظر أولياء الأمور، ونأمل أن يكون أطفالهم أخيرًا في هذه المرحلة المهمة من حياتهم التعليمية.

يمكن للطلاب الكشف عن نتيجتهم وذلك عن طريق الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع نتائج البيام .

. عليك إدخال رقم التسجيل.

ثم اكتب كلمة المرور الخاصة بك.

ومنها انقر لعرض النتيجة.

بدأ الطلاب في مرحلة التعليم المتوسط في الجزائر أداء امتحانات السنة النهائية يوم الثلاثاء 15 يونيو، حيث قاموا بأداء الامتحانات في أربعة مواد: اللغة العربية، والفيزياء، والتربية الإسلامية، والتربية المدنية، ويوم الأربعاء الماضي 16 يونيو، قاموا الطلاب بامتحانات في مواد أخرىوهي الرياضيات واللغة الإنجليزية والتاريخ والجغرافيا، بينما اليوم الأخير من امتحانات البيام كان يوم الخميس الماضي الموافق 17 يونيو، وبذلك يكون قد أنتهي الامتحان الخاص بجميع المواد المقررة لهم، و يبدأ الطلاب في انتظار النتائج الخاصة بشهادة التعليم المتوسط ​​2021.

نتائج امتحان الشهادة المتوسطة في الجزائر 2021 بعد انتهاء امتحان “البيام 2021” المتوسط ​​في الجزائر، افتتحت جوان مركز تصحيح إجابات الطلاب في 70 مركز تصحيح في جميع أنحاء البلاد يوم 22 ، وأغلقه في 3 يوليو التالي. من 12 يومًا حتى تتمكن مجموعة العمل من أداء المهمة براحة تامة.

قامت وزارة التربية الوطنية (التربية والتعليم الجزائرية)، بالتعاون والتنسيق مع الديوان الوطني للاختبارات والمسابقات، وضع الإعلان عن نتائج الامتحانات المدرسية الرسمية دورة يونيو2021، إذ تقرر الإعلان عن نتائج شهادة التعليم المتوسط في 5 يوليو المقبل، ليتم البدأ في تصحيح أوراق إجابات المترشحين في ما يقارب على 22 يوليوالمقبل، في حال لم تطرأ مستجدات على الساحة التعليمية نظرا للظروف التي تمر بها جميع الدول بسبب فيروس كورونا.