البنتاجون : قصف منشآت تخزين سلاح لميليشيات موالية لإيران فى سوريا والعراق

جدة - نرمين السيد - أوضحت الوزارة -فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء أمس الأحد- أن القصف يأتى ردًا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها تلك الفصائل على أفراد ومنشآت أمريكية فى العراق.

وأضافت الوزارة أن الولايات المتحدة ووفقا للقانون الدولى قد ردت بشكل يتماشى مع حقها فى الدفاع عن نفسها.