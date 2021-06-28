استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة وصلاحية التأمين

خدمة استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة واحدة من أكثر الخدمات تفاعلًا في المملكة العربية السعودية من قبل الوافدين إليها للعمل، وأصبحت تتم هذه الخدمة من خلال الإنترنت كواحد من الأنظمة الرقمية التي أطلقت للوافدين والمقيمين في الفترة الأخيرة، ويمكن من خلال تأمينك الحصول على أفضل مستوى من الرعاية الطبية والصحية في أي مكان داخل السعودية، وقد تم تطوير المنظومة مؤخرًا بحيث تُلبي احتياجات الجميع، وأصبحت خاضعة للرقابة وسوف نتعرف على الطريقة بالتفصيل.

استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة

قدمت المملكة تأمين طبي للأفراد بداخلها وطرحت معلومات عن التأمين الصحي الجديد للجميع، لافتةً إلى أن الهدف منه هو تعزيز مستوى الخدمات الطبية والرعاية بجميع المراكز والمستشفيات والعيادات الحكومية.

ويمكن إجراء الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الإقامة من خلال موقع مجلس الضمان الصحي أو رقم الحدود أيضًا وفق الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع مجلس الضمان الصحي.

النقر على تبويب استعلام عن حالة تأمين طبي للمقيمين.

ثم إدخال رقم الإقامة أو رقم الحدود.

إدخال كود التحقق المرئي ثم النقر على تبويب موافق.

وفي نفس اللحظة ستحصل على كافة المعلومات التي تخص التأمين الطبي ويمكن التعرف على موعد انتهائه وكافة التفاصيل.

الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي وزارة الداخلية

ويمكن إتمام الخدمة المراد الاستفسار عنها إلكترونيا برقم الهوية الوطنية أو الاقامة من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية بوابة أبشر وذلك وفق التالي:

الولوج إلى بوابة ابشر الإلكترونية https://www.absher.sa. تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. الدخول إلى الاستعلامات الإلكترونية. اختيار خدمة صلاحية التأمين الطبي، ثم إدخال المعلومات المطلوبة في الحقول الفارغة. وبعدها يتم النقر على تبويب عرض، وسيتم الحصول على كافة تفاصيل التأمين الطبي.

رقم مجلس الضمان الصحي التعاوني

وعلى المؤمن له الذي يرغب في الاستعلام عن الحقوق التأمينية في المملكة أو تقديم شكاوى ومقترحات أو إبلاغ عن مخالفة، ضرورة التواصل مع القنوات التي طرحها مجلس الضمان الصحي، فإما الاتصال على الرقم الموحد: 920001177، أو التواصل عن طريق البريد الإلكتروني: [email protected]، وذلك لاستكمال خدمة استعلام عن تأمين طبي برقم إقامته إلكترونيا.