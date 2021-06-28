البرازيل تسجل أكثر من 33 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفادت الوزارة، فى إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا فى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33.704، مقابل 79.277 الجمعة و64.134 السبت، ليتجاوز العدد الإجمالى 18.4 مليون حالة.

وتواجه البرازيل فى الأسابيع الأخيرة أعدادا كبيرة للإصابات الجديدة بفيروس كورونا بلغت رقمها القياسى يوم 23 يونيو حينما وصل المؤشر إلى 115.228 حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 739 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 2001 الجمعة و1.593 السبت، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة فى البلاد إلى 513.474 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه فى الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

وأكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.