اجتماع لوزيري خارجية البحرين وإسرائيل في روما

اجتمع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد، في روما، الأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين.

وخلال الاجتماع، هنأ وزير الخارجية البحريني لابيد بمناسبة توليه منصب وزير الخارجية في إسرائيل، مستعرضا أوجه التعاون الثنائي المشترك وسبل تطوير العلاقات بين البلدين بما يلبي التطلعات المشتركة في إطار إعلان تأييد السلام الموقع بينهما.

وأكد الزياني على أهمية مواصلة دعم الجهود الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة، وتحقيق تطلعات شعوبها للأمن والاستقرار والازدهار، والإسراع بإطلاق المباحثات لحل القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

كما أكد لابيد أهمية الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب لتعزيز العلاقات بين البلدين على الأصعدة كافة خدمة للمصالح المشتركة، مشيرا إلى اهتمام إسرائيل بتنمية وتطوير التعاون الثنائي مع البحرين في مختلف المجالات.

وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما في ذلك الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود التي تبذل لتهدئة الأوضاع والمحافظة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على تعزيز الأمن والاستقرار وإحلال السلام الدائم والشامل بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة للنماء والازدهار.

وحضر الاجتماع، الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة البحرين لدى إيطاليا، والوفد المرافق لوزير الخارجية.