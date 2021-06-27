أخبار اليمن : العدوان يحتجز سفينة جديدة محملة بمادة الغاز

العدوان يحتجز سفينة جديدة محملة بمادة الغازأكدت شركة النفط اليمنية أن تحالف العدوان السعودي احتجز سفينة جديدة محملة بثمانية آلاف و٨٦٧ طناً من مادة الغاز.

وأوضح الناطق الرسمي للشركة عصام المتوكل، أن تحالف العدوان احتجز السفينة (راجيانا RAGGIANA) والتي تحمل مادة ‎الغاز، ومنعها من الوصول إلى ميناء ‎الحديدة رغم تفتيشها وحصولها على تصاريح دخول من الأمم المتحدة.

ولفت إلى أن عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة حالياً من قبل تحالف العدوان أربع سفن نفطية منها سفينة مازوت وسفينتي نفط بحمولة إجمالية تبلغ (59,966) طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت أكثر من ستة أشهر من القرصنة البحرية.

وأكد المتوكل أن جميع السفن المحتجزة استكملت كافة إجراءات الفحص والتدقيق عبر آلية بعثة التحقق والتفتيش في جيبوتي (UNVIM) وحصلت على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.