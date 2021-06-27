الاستعلام عن نتائج امتحانات الشهادات العامة في دولة الكويت 2021

الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة في دولة الكويت 2021 لقد انتهت وزارة التربية والتعليم في الكويت، من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات، ونجحت في الانتهاء من أعمال الكنترول، وستوفر للطلبة والطالبات روابط لاستخراج النتيجة بالرقم المدني، وستعلن علي هيئة كشوف وأسماء لجميع الطلاب في جميع مدن الكويت، وأشارت وزارة التعليم الكويتي أن نتائج الطلاب هذا العام أفضل بكثير من الأعوام السابقة، وأضافت الوزارة تصريحات من بعض المصادر التربوية في الوزارة، واعتمدت نتائج الامتحان من الوزارة ، في يوم السبت الموافق السادس والعشرون من شهر يونيو الحالي 2021، ويتعرف الطالب على النتيجة من خلال إدخال الاسم ، والرقم المدني ليحصل علي نتيجته، سواء كان الطالب علمي أو أدبي وحتي التعليم الديني، من الصف الثاني الثانوي.

الاستعلام عن نتائج امتحانات الثانوية العامة في دولة الكويت 2021

من خلال الرابط الإلكتروني للنتائج التعليمية 2021، وهو تابع لوزارة التربية والتعليم الكويتية، يمكنكم استخراج نتائج الثانوية العامة بدولة الكويت ، بالإضافة إلى الاطلاع علي أسماء الأوائل، من خلال نفس الموقع الإلكتروني، وبرغم أن كان هناك قلق بسبب تفشي مرض كورونا مع بداية العام الدراسي الماضي، والذي تسبب في إلغاء بعض المناهج الدراسية والفصول، إلا أنه تم تعويض ذلك بعد قلة عدد الإصابات وانتظام الدراسة عن بعد إلكترونيا، ثم انتهت الامتحانات والتصحيح وأعمال الكنترول، ويشمل الرابط المناطق التعليمية الأتية:

منطقة حولي التعليمية. الفورانية. الأحمدي. والجهراء. ومنطقة مبارك الكبير.

الدخول للموقع الإلكتروني الخاصة بالنتائج. اختيار المنطقة التعليمية التابع لها. ثم المرحلة التعليمية. تحديد المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة. الرقم المدني الخاص بالطالب والطالبة. الضغط علي ابحث. ستظهر لك صفحة بها جميع البيانات الخاصة بالمتقدم والدرجات وبالتفصيل.

خطوات الاستعلام علي نتيجة الثانوية بالكويتنسبة النجاح بالصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021 بالكويت

نسب النجاح في الصف الثاني عشر عام 2021 لعدد المتقدمين:

نسبة النجاح في القسم العلمي 91,22%. أما القسم الأدبي90,17%. ثم التعليم الديني لنسبة الحضور88,26 %.

ثم نسبة النجاح للحاضرين عامة