الان رابط التسجيل في دعم ريف لدعم الاسر المنتجة وربات البيوت والمحتاجين وأهم شروط التقديم

الان رابط التسجيل في دعم ريف لدعم الاسر المنتجة وربات البيوت والمحتاجين يعتبر دعم ريف الخاص بالأسر المنتجة في المملكة العربية السعودية واحد من أهم الوسائل التي تم وضعه خصيصا من أجل محاولة رفع مستوى الدخل لدى المواطن البسيط ومحاولة رفع العناء عن المزارع البسيط، وبرنامج دعم الريف من أفضل الربحية التي تقدمها المملكة العربية السعودية رغبة منها في محاولة تحسين مستوى الأفراد الريفين، لذلك سوف نقدم طرق التسجيل في دعم الريف.

دعم ريف لدعم الاسر المنتجة هذا البرنامج مقدم من قبل وزارة التنمية الريفية الزراعية في المملكة العربية السعودية، وكانت بداية العمل بهذا البرنامج في 9 من شهر يناير لعام 2019 ومستمر لعام 2025 لحين جنى الثمار والهدف الرئيسي من هذا البرنامج هو محاولة الدولة لإستغلال كافة الموارد الزراعية الموجودة في المملكة السعودية ومحاولة رفع مستوى الدخل لدى المزارعين في المملكة السعودية.

يوجد بعض القواعد والأحكام المحددة الواجب توافرها قبل بدء التسجيل في برنامج دعم الريف وهذه الشروط هي:

أولا: يشترط للأستفادة من برنامج دعم الريف أن يكون الشخص المستفيد حاصل على الجنسية السعودية.

ثانيا: أن يكون السن الخاص بالشخص المستفيد بهذا البرنامج 21 سنة فأكثر.

ثالثا:- أن يكون الشخص المتقدم للتسجيل في البرنامج صاحب حرفة زراعية.

رابعا: أن يكون الشخص المستفيد من التسجيل بهذا البرنامج لا يعمل بأي مهنة سوى الزراعة.

خامسا: أن يكون متوسط دخل الشخص المتقدم لهذه الخدمة لا يزيد عن 6000ريال سعودي .

سادسا: أن يكون الشخص المستفيد من هذا التقديم قادر على مزاولة مهنة الزراعة بنفسه وليس بحاجة لتأجير عمال لتأدية عمله.

سابعا: يشترط على الشخص المتقدم للتسجيل الإلتزام بتقديم كافة الأوراق الرسمية التي تؤكد مزاولته لمهنة الزراعة.

يتم التسجيل في دعم الريف من خلال الخطوات التالية: