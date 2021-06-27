تظلمات الثانوية العامة الكويت 2021 بقسميه العلمي والأدبي الاثنين 28\06\2021 ولمدة ثلاثة أيام

تظلمات الثانوية العامة الكويت 2021، ظهرت أمس الأحد نتيجة الثانوية العامة 2021 الكويت، وتم رفع النتيجة من قبل وزارة التربية والتعليم الكويتية، عبر رابط نتائج الثانوية العامة الكويت 2021، وقد عقدت وزارة التربية الكويتية ممثلة في الدكتور علي المضف، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن نتائج الثانوية العامة، عبر موقع وزارة التربية، وازداد البحث بصورة كبيرة أمس عن معرفة نتائج الثانوية العامة.

تظلمات الثانوية العامة

وكما هو معروف فإن نتيجة الثانوية العامة بالنسبة للطالب وللأسرة، هي بمثابة تحديد المصير وتحدد بشكل كبير مستقبل الطالب، وقد يحرم الطالب من دخول الكلية التي يرغب فيها، بسبب نقص درجة أو درجتين، وبعد إعلان النتائج تختلف الوجوه، فمنهم من يكون سعيداً ومنهم من يكون حزيناً، ومنهم من تبدوا عليه علامات الحيرة والاندهاش، وذلك بسبب درجاته التي حصل عليها، وأنه قد ظلم وأنه يستحق درجات أعلى من ذلك، لذلك تسمح وزارة التربية بتقديم تظلمات في المواد التي يرى فيها الطالب أنه قد ظلم فيها، بحد أقصى ثلاث مواد.

موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة

من المتوقع أن يستقبل كنترولي العلمي والأدبي، تظلمات الثانوية العامة من يوم الاثنين القادم، الموافق 28\06\2021 ولمدة ثلاثة أيام، وبحد أقصى ثلاث مواد، وتتم تقديم التظلمات في الأماكن التالية: