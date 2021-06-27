نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية الكويت الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم المدني وطرق السداد للافراد والشركات في المقال التالي
الاستعلام عن مخالفات المرور بالكويت واحد من ضمن اكثر الأسئلة التي يطرحها الكثير من المواطنين بالكويت وكذلك المقيمين، حيث انها واحدة من الخدمات التي تتيحها وزارة الداخلية السعودية للمواطنين الكترونيا من ضمن الكثير من الخدمات الالكترونية، بحيث يرغب الكثير من الأشخاص في الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم ارتكابها للتعرف على تفاصيلها والغرامة الناتجة عنها، ونجد ان المجلس الاعلى للمرور يقوم بتوفير هذه الخدمة للمواطنين ليتم الاستعلام عنها بأكثر من طريقة، وسوف نستعرض الان من خلال هذا المقال كيفية اجراء الاستعلام عن مخالفات المرور بدولة الكويت بأكثر من طريقة، بالاضافة الى كيفية التعرف عليها الكترونيا بإستخدام الرقم المدني الخاص بالمواطن فقط.
الاستعلام عن مخالفات المرور بالكويت 2021
وزارة الداخلية الكويتية للاستعلام عن مخالفات المرور، حيث يوفر المجلس الاعلى للمرور بالكويت الكثير من الخدمات التي يحتاج اليها الأشخاص في الكويت بشكل عام، وذلك لتوفير طرق وسبل الحماية والامن للأشخاص في جميع انحاء الكويت، وخدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية بالكويت من ابرز الخدمات التي يحتاج اليها الاشخاص، والتي يتم توفيرها الكترونيا ليتم اجراءها من خلال اتباع الخطوات التالية الإستعلام بالرقم المدني عن المخالفات المرورية
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- اولا يجب زيارة الموقع الالكتروني الخاص بوزارة الداخلية الكويتية .
- يتم اختيار مخالفات الافراد ومن ثم اختيار خدمة النظام المروري.
- يتم اختيار خدمة استعلام المخالفات المرورية الموجودة بين الخدمات المتعلقة بالمرور.
- كتابة الرقم المدني الخاص بالمستعلم بشكل صحيح.
- ادخال رمز التحقق المرئي الذي يظهر امام المستخدم.
- بعد ذلك يتم الضغط على ايقونة البحث ومن ثم الانتظار لتظهر كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المرورية الخاص بالمستعلم وقيمة هذه المخالفات.
كيفية سداد المخالفات المرورية 2021
من الخدمات الالكترونية التي توفرها وزارة الداخلية الكويتية أيضا للأشخاص وهي خدمة سداد المخالفات المرورية المسجلة للمستهلك، وهي الخدمة التي تتم من خلال الاتي.
- الدخول الى موقع وزارة الداخلية الكويتية من خلال الرابط المرفق بالاعلى.
- يتم اختيار خدمة دفع المخالفات، ثم بدأ الخدمة.
- يتم اختيار الاستعلام من خلال رقم السيارة او الرقم المدني او رقم المخالفة.
- عقب ادخال البيانات المطلوبة يتم الضغط على البحث.
- سوف تظهر قيمة المخالفات يتم الضغط على ايقونة الدفع ومن ثم اختيار الطريقة المناسبة لاجراء الدفع.
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