الرئيس الفلسطينى يطمئن على سير التحقيقات فى قضية وفاة نزار بنات

جدة - نرمين السيد - أجرى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا بوزير العدل محمد الشلالدة، بصفته رئيس لجنة التحقيق الرسمية بوفاة المواطن نزار بنات، للاطمئنان على سير التحقيق فى القضية.





وحسمبا أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، وجه عباس بالإسراع فى إنجاز اللجنة لمهمتها حتى يصار إلى اتخاذ المقتضى القانونى فى هذه القضية. وشدد الرئيس الفلسطينى على ضرورة أن تعمل اللجنة بحيادية تامة لتبيان الحقيقة كاملة واحترام حكم القانون. وأشارت الوكالة الفلسطينية إلى أنه من المتوقع أن تنهى اللجنة عملها خلال يومين.

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