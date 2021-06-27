السعودية.. بدء تطعيم الفئة من 12 لـ18 عاما ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تنفيذ مرحلة جديدة من حملة للتحصين بلقاح كورونا.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، سيجري البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية بين 12 و18 عاما، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء واستكمال جميع الدراسات العلمية، التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة "تأتي استمرارا لجهود المملكة في التوسع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70 بالمئة من السكان البالغين في السعودية".

وبدأت المملكة مؤخرا إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة، لافتة الانتباه إلى النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقا للتقدم في تغطية المجتمع وحسب فئات الأولوية وتوفر توريد اللقاحات.

وأضافت أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيقي "صحتي" و"توكلنا".

وأكدت الصحة أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له، إذ جرى حتى الآن إعطاء أكثر من 17 مليون جرعة من لقاح كورونا للسعوديين والمقيمين.