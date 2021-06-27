خطوات حجز موعد اختبار قيادة الكويت moi.gov.kw

يهتم الكثير من المواطنين الكويتيين بالبحث عن الطرق التي يمكنهم من خلالها القيام بحجز موعد اختبارات الحصول على رخصة قيادة، ومن هنا فقد بدأت وزارة الداخلية الكويتية، ومن خلال إدارة المرور التابعة لها في إتاحة الفرصة أما المواطنين للقيام بحجز موعد مسبق، وذلك عبر الإنترنت، حيث يمكن للجميع الحجز عبر موقع وزارة الداخلية الرسمي، وذلك للحصول على رخصة القيادة المطلوبة.

حجز موعد اختبار قيادة

في 30 يونيو 2020 كانت الحكومة الكويتية ومن خلال وزارة الداخلية التابعة قد قررت فتح باب الحجز للحصول على رخصة القيادة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها عبر شبكة الإنترنت، على أن يتم استقبال المواطنين الكويتيين الذين قاموا بالحجز المسبق عبر الموقع من خلال مراكز المرور التابعة للوزارة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، على أن يستمر توافدهم لإجراء الاختبارات المختلفة حتى الساعة الخامسة مساءً.

حجز موعد فحص المرور

المواطنين الراغبين في الحصول على رخصة قيادة، يمكنهم القيام بحجز موعد للاختبارات من خلال عدة خطوات يمكن اتباعها :