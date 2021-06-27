خدمة عملاء فودافون للموبايل والخط الأرضي والانترنت وفودافون كاش وأهم مميزات وعيوب الخدمة

خدمة عملاء فودافون ، هي وجهة شركة فودافون العريقة من أقدم شركات المحمول في العالم، وشركة فوادفون مصر من أولى الشركات التي قدمت شبكات الهواتف المحمولة للشعب المصري، تحت المسمى القديم للشركة كليك جي إس إم، فبهذا تكون vodafone من الشركات صاحبة السبق في تقديم شبكة المحمول في مصر لمدة 23 عام من عام 1998 حتى الآن.

كم رقم خدمة عملاء فودافون

توفر الشركة العديد من الأرقام لتقديم خدمات أكثر جودة وأفضل لجميع عملائها، حتى تكون قادر للتحدث إلى أحد موظفي خدمة عملاء فودافون بكل سهولة، و نقدم أرقام خدمة العملاء للحصول على الرد على الأسئلة والمشكلات التي تواجه العملاء بكل سهولة.

رقم خدمة عملاء فودافون

رقم خدمة عملاء فودافون محمول الموحد من خط فودافون هو 888 أما عن سعر مكالمة خدمة عملاء vodafone فهو خمسون قرش للمكالمة مهما كانت مدتها، لعملاء الكارت المدفوع مقدما أو ايزى أو عملاء الفلكسات، وهو نفس رقم خدمة عملاء فودافون المجاني لعملاء البزنس.

خدمة عملاء فودافون من الخط الارضي

لو أردت الاتصال من الخط الأرضي مصر نستطيع بكل سهولة الاتصال على رقم 25292888-02 من خط أرضي بسعر الدقيقة العادية.

ارقام خدمة عملاء فودافون من شبكات أخرى

كما أنك تستطيع الاتصال من خط آخر عن طريق رقم 16888، وذلك للتواصل مع خدمة فودافون من خط موبينيل أو أورنج أو وي We أو اتصالات بنفس سعر المكالمات، دون زيادة.

رقم خدمة عملاء فودافون من خارج مصر

يسال الكثير من العملاء حول إمكانية الاتصال على vodafone customer service من خارج مصر، وما هي كيفية تشغيل خط فودافون فى السعودية، إن كنت مسافر لعمل أو لزيارة الأرضي المقدسة، وكيفية شحن فودافون من السعودية، فإن أرقام خدمة العملاء من خارج مصر هي 00201001888888 من أي هاتف حول العالم، بنفس أسعار التجوال، ومجاني لنظام الخطوط.

ما هو رقم خدمة عملاء فودافون للنت

بخصوص سؤال رقم خدمة عملاء فودافون ADSL أرضى، فيمكنكم التواصل مع خدمة عملاء فودافون انترنت ADSL 2828 وخدمة عملاء فودافون موبايل انترنت من أي رقم فودافون، وتكلفة المكالمة خمسون قرش لمكالمة فودافون انترنت خدمة عملاء.

اما إذا اردت الاتصال على خدمة العملاء للنت الأرضي من تليفون أرضي ثابت، فإن رقم خدمة عملاء النت الأرضى هو 25292828-02 التليفون الثابت، وتكلفة الاتصال Vodafone ADSL Egypt خدمة عملاء هي سعر المكالمة العادية.

أرقام خدمة عملاء فودافون كاش

للتحدث مع خدمة عملاء فودافون كاش فعليك الاتصال على رقم 7001 من أى خط فودافون بسعر 50 قرش للدقيقة ومجانا لعملاء خط فودافون فاتورة.

للتواصل مع بيزنس شركات وهو 247، ويتم الاتصال به للتحدث إلى خدمة عملاء فودافون شركات مجاناً دون رسوم.

كما يمكن التواصل مع خدمة عملاء فودافون مصر شركات من التليفون الأرضي والاتصال على 16247، وتكلفة المكالمة هو نفس سعر المكالمة العادية على الخط الأرضي.

رقم خدمة عملاء فودافون خطوط الشركاتأكواد فودافون

تقدم شركة فودافون خاصية أكواد، أو أرقام مختصرة فودافون لتسهيل الحصول على الخدمات التي يحتاجها العملاء، فتسطيع كتابة الكود ليتم عرض رسالة بالخدمة المطلوبة نعرض منها اللاتي:

كود رقم شحن فودافون: يمكن الاتصال بكود رقم خدمة عملاء الشحن على الطاير فودافون على كود

خدمة عملاء فودافون شحن # كود الشحن الموجود على الكارت *858*.

يمكن الاتصال بكود رقم خدمة عملاء الشحن على الطاير فودافون على كود خدمة عملاء فودافون شحن # كود الشحن الموجود على الكارت *858*. معرفة الرصيد: إذا اردت الاستعلام عن رصيد فودافون فيمكنك كتابة كود رقم الاستعلام عن الرصيد فودافون #1*868*، ستظهر لك رسالة الرصيد.

إذا اردت الاستعلام عن رصيد فودافون فيمكنك كتابة كود رقم الاستعلام عن الرصيد فودافون #1*868*، ستظهر لك رسالة الرصيد. خدمة تحويل الرصيد فودافون: تفعيل خدمة تحويل الرصيد فودافون، اطلب كود الخدمة # المبلغ المراد تحويلة* رقم تحويل خط فودافون له *2*868*.

تفعيل خدمة تحويل الرصيد فودافون، اطلب كود الخدمة # المبلغ المراد تحويلة* رقم تحويل خط فودافون له *2*868*. كود طلب رمز بك فودافون: لكود رقم الباك # رقم الموبايل * 888*.

لكود رقم الباك # رقم الموبايل * 888*. ك ود خدمة الكول تون فودافون: للاشتراك في خدمة الكول تون طلب كود # كود الأغنية * 055*.

للاشتراك في خدمة الكول تون طلب كود # كود الأغنية * 055*. الكود المختصر لإلغاء الكول تون فودافون: كود الغاء الكول تون هو *055*000000#.

كود الغاء الكول تون هو *055*000000#. كود خدمات فودافون للموبيل انتر نت: لتشغيل خدمة موبيل انترنت اطلب كود #4*888*.

لتشغيل خدمة موبيل انترنت اطلب كود #4*888*. كود تجديد ال ADSL فودافون: كود شحن فودافون ADSL هو *2828*8#.

كود شحن فودافون ADSL هو *2828*8#. كود تجديد ال ADSL من فودافون كاش: يمكنك تجيد خط ال ADSL من فودافون كاش من كود كاش رقم*9*2#.

يمكنك تجيد خط ال ADSL من فودافون كاش من كود كاش رقم*9*2#. كود خدمة فودافون كاش: للدخول على قوائم فودافون كاش خدمة عملاء *9#.

للدخول على قوائم فودافون كاش خدمة عملاء *9#. للاستعلام عن رصيد فودافون كاش: للوصول لكود رقم كاش للاستعلام عن رصيد حساب الكاش *9*13#.

للوصول لكود رقم كاش للاستعلام عن رصيد حساب الكاش *9*13#. كود كلمنى شكرا فودافون: لإرسال رسالة كلمني شكراً لرقم فودافون اطلب كود # الرقم المرسل الية*505*.

لإرسال رسالة كلمني شكراً لرقم فودافون اطلب كود # الرقم المرسل الية*505*. ارسال كلمنى شكرا من فودافون لشبكة أخرى: رقم كلمني شكرا فودافون للشبكات الأخرى هو # الرقم المرسل الية*506*.

رقم كلمني شكرا فودافون للشبكات الأخرى هو # الرقم المرسل الية*506*. كود خدمة الاحتفاظ بالمكالمات فودافون: لتشغيل خدمة الاحتفاظ بالمكالمات اطلب كود *888*3#.

لتشغيل خدمة الاحتفاظ بالمكالمات اطلب كود *888*3#. كود الغاء خدمة الاحتفاظ بالمكالمات فودافون: لإلغاء الاشتراك في خدمة الاحتفاظ بالمكالمات *888*31#.

لإلغاء الاشتراك في خدمة الاحتفاظ بالمكالمات *888*31#. كود خدمة منع المكالمات من فودافون: لتشغيل الخدمة اطلب كود منع المعاكسات فودافون *5040*1#، بخمسة جنيهات شهرياً.

لتشغيل الخدمة اطلب كود منع المعاكسات فودافون *5040*1#، بخمسة جنيهات شهرياً. لإلغاء كود خدمة منع المكالمات من فودافون: لإلغاء الخدمة اطلب كود الغاء منع المعاكسات فودافون *5041*31#.

لإلغاء الخدمة اطلب كود الغاء منع المعاكسات فودافون *5041*31#. كود الاشتراك في عرض الدولي من فودافون: يتيح عرض فودافون الدولى 1.49 قرش المكالمات الدولية من 8 مساء حتى 8 صباحاً بـ 1.49 قرش للدقية لطلب كود تشغيل التجوال فودافون والاستفادة بالعرض اضغط كود الاشتراك في عرض الدولي من فودافون *5505*5#.

يتيح عرض فودافون الدولى 1.49 قرش المكالمات الدولية من 8 مساء حتى 8 صباحاً بـ 1.49 قرش للدقية لطلب كود تشغيل التجوال فودافون والاستفادة بالعرض اضغط كود الاشتراك في عرض الدولي من فودافون *5505*5#. كود معرفة رقم الهاتف فودافون: كود معرفةرقم vodafone مصر هو #878*.

كود معرفةرقم vodafone مصر هو #878*. كود معرفة اخر رقم اتصل فودافون: كود رقم فودافون الذي اتصل بك والتلفون مغلق هو #777*.

رقم خدمة عملاء فودافون من أي رقم آخر

نقدم لكم خدمة عملاء فودافون من خط آخر ونرد على استفسار الكثيرين ازاي أكلم حد من خدمة عملاء فودافون من شبكة أخرى.

من خط موبينيل: اطلب رقم 16888.

من الخط الأرضي: 25292888-02.

من رقم اتصالات: يكون عن طريق الاتصال على رقم 16888.

من خارج مصر: للاتصال من خارج مصر اطلب رقم 00201001888888.

رقم خدمة عملاء اتصالات من فودافون: 01111234333.

خدمة عملاء اورنج من خط فودافون: للاتصال على رقم خدمة عملاء موبينيل من فودافون اطلب رقم 16110، كما ان هناك رقم خدمة عملاء اورنج من فودافون أخر، وهو رقم 01223202020 خدمة عملاء موبينيل من خط فودافون.

رقم خدمة عملاء we من فودافون: رقم خدمة عملاء we من فودافون 01555000111.

رقم خدمة عملاء WE ADSL: رقم خدمة عملاء WE ADSL الاتصال من19777.

طريقة تسجيل خط فودافون بالبطاقة، عن طريق التوجه الى أي فرع خدمة عملاء بالبطاقة الشخصية وتسجيل الخط.

تسجيل خط فودافون عن طريق رقم خدمة العملاء فودافون 888 بخمسون قرش للمكالمة مهما كانت مدتها، سيتم الاستفسار عن بيانات الخط وبينات بطاقتك الشخصية.

ويمكن أيضاً تسجيل خط فودافون بالرقم القومى، عن طرق رقم مختصر # رقم البطاقة *3282 *.

تسجيل خط فودافون اون لاين للشركات عبر الدخول على الموقع الرسمي vodafone مصراتبع إجراءات تسجيل خط فودافون عن طريق النت.

رقم خدمة عملاء الشبكات الأخرى من فودافونكيفية تسجيل خط فودافونمتى يتوقف خط فودافون؟

يتم ايقاف خط فودافون في حالة ان لا يتم استخدامه لمدة 125 يوم كاملة، دون عمل مكالمة واحدة أو ارسال رسلة أو استخدام انترنت أو شحن رصيد.

استرجاع شريحة فودافون بنفس الرقم

إذا كان خط فودافون مسجل باسمك وتم فقدة توجه الى أقرب مركز خدمة عملاء، بالبطاقة الشخصية فقط وسيتم استصدار شريحة أخرى بنفس الرقم مجاناً لأول مرة، وسعر شريحة فودافون للمرات التالية هو خمس جنيهات.

خدمة فودافون كاش

من الخدمات الى ضمتها فودافون الى باقات خدماتها لإرضاء عملائها وتلبية احتياجاتهم وسنجيب عن بعض الأسئلة التي تسألها العملاء حول خدمة فودافون كاش.

ما هي خدمة فودافون كاش؟

خدمة فودافون كاش هي أحد خدمات تحويل الأموال عبر شبكة فودافون، داخل مصر وتستطيع التسوق اون لاين بها في بعض المواقع، يتم تحويل الاموال على محفظة خاصة بك تديرها عبر حسابك من رقم تلفونك بسهولة، كما تستطيع شحن موبيلك وأي موبيل اخر وتحويل رصيد له، وشحن خط الانترنت عن طريق فودافون كاش، ومواعيد عمل فودافون كاش هي نفس مواعيد عمل الفروع، وعن طريق رقم خدمة العملاء خلال 24 ساعة.

تستطيع سحب وإيداع الموال في فودافون كاش عن طريق ماكينات الصراف الألى ATM لعدة بنوك وهي بنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك عودة.

كما يمكن ان تقوم بسحب وإيداع الأموال عن طريق مكن فورى في كل انحاء الجمهورية.

أو أن تقوم بسحب وإيداع الموال عبر منافذ خدمة فودافون وفودافون اكس برس في كل انحاء الجمهورية.

تحويل الأموال في خدمه فودافون كاشما هي حدود المعاملات للمحفظة؟

حدود معاملات فودافون كاش اليومية 30 ألف جنية مصري يوميا، وحدود المعاملات الشهرية 100 ألف جنية شهريا.

رقم خدمة عملاء فودافون كاش رقم 7001 من أي رقم فودافون للتحدث مع خدمة العملاء بخمسون قرش للمكالمة مهما كانت مدتها.

فودافون كاش اونلاين للتسوق هو 5065 من أي رقم فودافون.

رقم فودافون كاش الأرضي للتسوق هو 0225292860 من أي خط أرضى.

لتحويل أموال اضغط كود #1*9* ثم أكد العملية ثم ادخل الرقم المراد التحويل له.

لشحن الهاتف #2*9* لشحن لرصيد حدد ان كنت تريد الشحن لتلفونك أو تلفون اخر وادخل رقم التلفون.

الدفع اون لاين من كود #3*9* لخدمات الدفع اون لاين.

لدفع الفواتير #4*9* لدفع الفواتير.

للقيام بالسحب من ماكينات الصراف الألى ATM ادخل كود #5*9* لسحب وانت امام الماكينة.

للسحب من الفروع #6*9* للسحب من الفروع.

للتبرعات اضغط كود #7*9* وحدد الجهة التي تريد ان تتبرع لها.

لتغير الرقم السري اضغط #8*9* ثم ادخل الرقم القديم ثم حدث رقمك السري.

لدفع أقساط #9*9* لسداد اقساطك.

لضبط حسابك أضغط كود #10*9* لضبط الحساب.

للاستعلام عن رصيد فودافون كاش الان #13*9* ستظهر لك رسالة بالرصيد.

رسوم تحويل رصيد فودافون كاش هي 1 جنيه على كل عملية تحويل تسحب من المبلغ المتبقي.

ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد فتقرر جعل تحويل الأموال مجاناً خلال الظروف الحالية.

ونظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد فتقرر جعل تحويل الأموال مجاناً خلال الظروف الحالية. رسوم خدمة فودافون كاش في عمليات السحب هي 3 جنيه في حالة ان كان المبلغ الذي تم اقل من 150 جنيه، وفي حالة ان كان المبلغ أكثر من 150 جنيه يتم خصم 2% من أجمالي المبلغ الذي تم سحبة.

رفع عمولة السحب للمبلغ اعلى من 150 الى 2% بدلا من 1%.

تكرار اعطال الخدمة بشكل مزعج ودون انذار من فودافون، وتكررا الأعطال في الفروع وقت احتياجك للخدمة.

إشارة الشبكة ضعيفة ويمكن أن تتسبب أثناء العملية في عدم اتمامها، أو أن لا تصل الأموال للمرسل الية وتضطر للتواصل مع خدمة العملاء لإعادة أموالك في رصيدك.

صعوبة استرداد الأموال حال تحويلها بالخطأ.

قم بتحميل تطبيق انا فودافون.

ادخل على خدمة فودافون كاش من قائمة التطبيق الرئيسة.

اختر خيار إيداع بالكرت من التطبيق.

قم بتحديد المبلغ المراد تحويله لمحفظة فودافون كاش، ولكن بحد اقصى 2000 جنية في كل عملية.

قم بإدخال تفاصيل الكارت البنكي وادخل الرقم السري المتغير OTP.

ستاتي لك رسالة بنجاح عملية التحويل لمحفظة فودافون كاش.

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