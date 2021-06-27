الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه بشأن الوضع الإنسانى بليبيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الأمين العام -فى تصريح نقلته صفحة بعثة الاتحاد الأوروبى لدى ليبيا الرسمية اليوم الأحد حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية- أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية فى ليبيا يقدر بنحو1.3 مليون شخص، بزيادة قدرها 400 ألف شخص منذ العام الماضى، داعيا المجتمع الدولى على توفير الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لكل من هم بحاجة لها.

وأشارت البعثة إلى أن الاتحاد الأوروبى يدعم عدة برامج تعزز سبل العيش فى ليبيا كالمشروعات التى تركز على دعم الصحة، ووفرة الغذاء، والتعليم، والكهرباء، والصحافة، والريادة، والمرأة وغيرها من الجوانب المهمة لحياة الليبيين.