غريبو الأطوار.. فيلم يرسخ ريادة أبوظبي كوجهة سينمائية عالمية

تستعد شركة "فيلم جيت" الإماراتية، لإطلاق الفيلم العالمي "The Misfits" أو "غريبو الأطوار" حول العالم، من خلال شراكتها مع "فوكس سينما" في أنحاء الشرق الأوسط، الجمعة.

ويلعب بطولة الفيلم النجم الأيرلندي العالمي بيرس بروسنان، المعروف بأدواره السابقة الشهيرة في سلسلة "جيمس بوند" و"ماما ميا"، ويشارك فيه نخبة من النجوم العالميين أبزرهم تيم روث ونيك كانون وجيمي تشونغ وهيرميون كورفيلد، والتايلاندي مايك أنجيلو، إلى جانب الإماراتي منصور الفيلي والسوري سامر المصري والفلسطيني رامي جابر.

والفيلم من تأليف الممثل والكاتب روبرت هني، وإخراج الفنلندي ريني هارلين.

ويعد"The Misfits" أول فيلم هوليوودي يتم تصويره وإنتاجه كاملا في رحاب الإمارات، بمناطق متفرقة في مدينة أبوظبي منها مدينة "مصدر" وجزيرة السعديات وكورنيش أبوظبي ومتحف اللوفر، إلى جانب مناطق أخرى في دبي والعين.

وتدور أحداثه داخل حدود منطقة الشرق الأوسط، حول مجرم معروف يدعى "ريتشارد بيس"، يجد نفسه عالقا في سرقة كبيرة، بعدما تم تجنيده من قبل مجموعة من اللصوص غير التقليديين، حيث سيكون لهذه العملية آثار بعيدة المدى على حياة "بيس" وعدد كبير من محيطه.

وتولت "فيلم جيت" الجهة المنتجة والمنفذة للعمل، عملية تعاون مشترك مع شركة "باراماونت بيكتشرز" العالمية، و"ذا أفنيوز" ومجموعة "هايلاند للأفلام" الأميركية، لتوزيع الفيلم حول العالم ، ومع "فوكس سينما" لتوزيعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويأتي فيلم "The Misfits" تأكيداً على خطى المخرج والمنتج والكاتب الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ "فيلم جيت"، نحو العالمية في عالم الفن.

وبمناسبة عرض الفيلم في صالات السينما المحلية والخليجية والعربية والعالمية، قال الظاهري: "بمجرد إطلاق المقطع الدعائي والملصق الخاص بالفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نال ردود أفعال قوية، وحظي بنسبة مشاهدة عالية، خصوصا أن العمل تم إنتاجه بأعلى المستويات الفنية في عالمي الإنتاج والإخراج، كما يشارك في بطولته نخبة من النجوم العالميين والعرب، واعتقد أنه سيكون نقلة نوعية جديدة في عالم الإنتاجات العالمية التي تتولاها شركة إنتاج إماراتية".

وتابع: "هدفنا في "فيلم جيت" أن نبرز ما تمتلكه أبوظبي من مقومات وأسس وركائز تؤهلها للريادة العالمية في مجال الإخراج والإنتاج، إلى جانب إبراز المواقع الخالبة التي لم تستهلك سينمائيا في عمليات التصوير بها، والتي ستظهر عبر الشاشة الذهبية في "غريبو الأطوار".

واستطرد: "نحن اليوم نعلن عن أول إطلاق أول فيلم هوليوودي من تصوير وإنتاج إماراتي في صالات السينما، ولم يكن ذلك ممكنا، لولا الدعم المتواصل الذي قدمته الجهات المعنية بالفن في الإمارات، ونحن ممتنون لقيامهم بتوفير التصاريح والتسهيلات والمساعدات اللازمة التي منحتنا القدرة على التصوير في مواقع مختلفة بأبوظبي، وإظهار الإمارة في أبهى صورة".