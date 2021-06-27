التشيك تطرد هولندا من "يورو 2020"

نجح منتخب جمهورية التشيك في استغلال النقص العددي لنظيره الهولندي، وفاز عليه بهدفين نظيفين ليبلغ ربع نهائي بطولة أوروبا (يورو 2020)، الأحد.

وسجل توماش هوليش الهدف الأول في الدقيقة 68 بضربة رأس، وأضاف باتريك شيك الهدف الثاني بتسديدة أرضية قبل 10 دقائق من النهاية. وتأثرت هولندا بطرد ماتيس دي ليخت في الدقيقة 55، بعد الحصول على بطاقة حمراء مباشرة وعقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد. وستلعب التشيك في دور الثمانية مع الدنمرك، السبت المقبل.

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