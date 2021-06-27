رابط نتيجة الثانوية العامة بالكويت 2021م بالاسم والرقم المدني

يبحث الكثير من الطلاب عن نتيجة الثانوية العامة بالكويت 2021م عبر محركات البحث، والتي تعتبر من أهم الشهادات العلمية في الكويت وفي جميع دول العالم، ويتأهل من خلال الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي، وفي هذه المرحلة يكون للمجموع دور كبير في تحديد مصائر الطلاب، ويلتحق من خلالها الطلاب بالكلية التي تحقق طموحاتهم وآمالهم، لذلك نجد أن هناك اهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالنتيجة، وصرحت وزارة التربية والتعليم بالكويت، أن النتيجة سوف يتم الإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم اليوم السبت الموافق 27 يونيو 2021م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وسوف نتابع مع حضراتكم كل جديد عن نتيجة الثانوية العامة الكويتية من خلال موقع ثقفني الإخباري.

نتيجة الثانوية العامة بالكويت 2021م

وتستعد المواقع الإلكترونية بدولة الكويت لإعلان النتيجة عبر محركات البحث بالإنترنت، ومن أهم هذه المواقع التي سوف يتم الإعلان عن النتيجة من خلالها موقع المربع الإلكتروني، وكانت وزارة التربية والتعليم بالكويت قد صرحت أن النتيجة هذا العام أفضل من نتيجة العام الماضي 2020م والأعوام السابقة، والوزارة أعلنت أن النتيجة سوف تكون متاحة مساء اليوم.

رابط نتائج الثانوية العامة بالكويت للعام الدراسي 2021م

تسبب نتائج المرحلة الثانوية بالكويت القلق والتوتر للطلاب لأنها تعتمد على المجموع الذي يؤهل الطلاب إلى كليات القمة أو كليات القاع، حيث أن كليات القمة توفر فرص مناسبة للخريجين، وهى عكس كليات القاع التي يعاني منها الطلاب بعد التخرج ولا يحصلون على فرص عمل مناسبة لهم ويستطيع أي طالب الحصول على نتيجة الثانوية العامة بالكويت 2021م من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالكويت وإتباع الخطوات الصحيحة في البحث عن النتيجة وهى كما يلي:-

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم بالكويت الذي سوف يتم إعلان النتيجة من خلاله. قيام الطالب أو ولي الأمر بالدخول على نتائج امتحانات الثانوية العامة. قيام ولي الأمر أو الطلاب بتسجيل الرقم المدني. الضغط على الأيقونة الخاصة بعرض نتائج نهاية العام لطلاب الثانوية العامة.

أسماء الطلاب الأوائل بالثانوية العامة بالكويت

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت عن أسماء الطلاب الأوائل في مرحلة الثانوية العامة وهى كما يلي:-

مريم محمد خوشان الديحاني وحصلت على نسبة نجاح قدرها 99.50% الأول.

عواطف محمد عاشور القلاف وكانت النسبة المئوية لمجموع الدرجات 99.42% الثاني.

هيا نبيل هاني وحصلت على نسبة نجاح قدرها 99.41% الثالث.

داليا حمود محمد المطوع وحصلت على نسبة مئوية لجميع المواد قدرها 99.27% والطالبة من مدرسة قرطبة الثانوية للبنات الرابع.

دنيا السيد هاشم المصري وهى من مدرسة الفروانية الثانوية وحصلت على نسبة مئوية 99.23% الخامس.

إبرار مبارك محمد شعيل وحصلت نسبة مئوية لجميع المواد قدرها 99.17، وهى طالبة في مركز الصباحية الثانوي نساء السادس.

ريم مشعل مزيد المطيري وحصلت على نسبة مئوية قدرها 99.17% السادس مكرر.

عايشة خلف صالح صياح بنسبة نجاح قدرها 99.17% السادس مكرر.

عبدالله عبدالعزيز حزباوي وحصل على نسبة مئوية قدرها 99.17% السادس مكرر.

منال حمود سعد ناشي الرشيدي بسنة نجاح 99.17 السادس مكرر.

نسبة نجاح الأقسام في نتيجة الثانوية العامة بالكويت 2021م

النسبة المئوية للنجاح في القسم العلمي 91.22%. وجاءت نسبة النجاح في القسم الأدبي للمتقدمين 90.17. وجاءت النسبة المئوية للنجاح بالقسم الديني 88.26%.

وجاءت النسبة المئوية في أقسام العلمي والأدبي والديني كما يلي:-

وسوف نتابع مع حضراتكم كل جديد عن نتائج الثانوية العامة بالكويت للعام الدراسي 2021م، مع تمنيات موقع ثقفني الإخباري بالنجاح لجميع الطلاب بالكويت.