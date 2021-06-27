شروط العودة للسعودية 2021 ضمان للجميع.. أهمها تحصينات كورونا

شروط العودة للسعودية 2021 حددت على المقيمين والمواطنين، ممن يرغبون السفر من وإلى المملكة، بما يضمن السلامة العامة للجميع خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا وكانت قد غلقت السفر إليها من عدة دول وقت صعود المنحنى الوبائى ألا وإنها عادت وفتحتها فأصبح الجميع يبحث عن شروط العودة للسعودية باحثين عن الدول المسموح لها السفر إلى السعودية والإجراءات المطلوبة.

شروط العودة للسعودية 2021

حددت السلطات شروط العودة للسعودية 2021 وفق إجراءات معينة لضمان حماية المواطنين والمقيمين على أراضيها من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفق ما أعلنته الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة لتطبيق الحجر الصحي المؤسسي على المسافرين الأجانب لرصد المحصنين من غيرهم، ومن أبرز شروط العودة للسعودية 2021 الآتي:

التسجيل في موقع مقيم لجميع القادمين إلى المملكة غير السعوديين، سواء تلقوا اللقاح أم لا، مع استثناء السياح أٌقل من 18 سنة.

تقديم فحص بي سي ار لجميع الركاب باستثناء الأطفال الأقل من 8 سنوات في مختبر معتمد من 72 ساعة قبل المغادرة.

الخضوع إلى الحجر الصحي لمدة 7 أيام في الفنادق أو أماكن الإقامة المعتمدة.

إجراء حجز الحجر الصحي المؤسسي من شركة الطيران مع التذكرة.

استثناء من الحجر الصحي المواطنين السعودييين والمقيمين ممن تلقوا لقاح كورونا سواء الجرعة الأولي ومضى 14 يومًا أو الجرعتين ويتم التسجيل على تطبيق توكلنا لإثبات حالتهم المناعية.

يتم حجر غير المحصنين من المواطنين والمقيمين لمدة 7 أيام وإجراء فحص بي سي ار في اليوم السادس.

حصول المسافرين باستثناء المواطنين والمقيمين من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على تأمين صحي ساري المفعول يغطي علاج كورونا.

السفر إلى السعودية

على الرغم من أن وزارة الحج والعمرة السعودية اقتصرت الحج هذا العام على حجاج التداخل فقط، ألا أن السفر إلى السعودية مسموح به لعددًا من الدول مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا خاصة أن المملكة يأتي لها عاملين من مختلف الدول.