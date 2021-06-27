نتائج الامتحانات في الكويت الثانوية العامة الأدبي والعلمي عبر المربع الالكتروني

نتائج الامتحانات في الكويت الثانوية العامة ، التعليم من أهم المجالات التي تحرص دولة الكويت على دعمها والإنفاق عليها وجعله إلزامي على الطلاب حتي الإنتهاء من الدراسة في المرحلة الثانوية وبعد ذلك للطالب حرية الأختيار مابين الالتحاق بالجامعة أو لا، مر التعليم في دولة الكويت بعدة مراحل بداية من الكتاتيب والمساجد وصولاً إلى المدارس النظامية وحالياً منصات التعليم الإلكتروني، التي أثبتت نجاحها بالكويت وأشاد أوائل الثانوية العامة بذلك وأولياء الأمور، سوف نعرض في التالي بعض أراء الطلاب من القسم العلمي والأدبي، بخصوص النتيجة ومدي فاعلية ونجاح التعليم عن بعد.

نتائج الامتحانات في الكويت الثانوية العامة

يمكن للطلاب أو أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوزراة التربية والتعليم ” المربع الإلكتروني” وبسبب الضغط الشديد على الموقع قد يواجه بعض الطلاب مشاكل تقنية ولكن بعد قليل سوف ينتهي العطل ويتمكن الجميع من الحصول على النتيجة بالتفصيل.

نتيجة الثانوية العامة الكويت

صرحت وزارة التربية والتعليم بالكويت أن نتيجة هذا العام تعتبر أفضل من العام الماضي، وبسؤال بعض الطلاب الحاصلين على المركز الأول في القسم العلمي والأدبي أبدوا سعادتهم البالغة، وأكدوا على نجاح منصات التعليم عن البعد ودورها في مساعدتهم على تلقي العلم بمنتهي السهولة في المنزل، وتحقيق أعلي الدرجات وإليكم بعض أراء الطلاب بالتفصيل.

الحاصل على المركز الأول علمي أحمد وائل المحمدي

قال الطالب أحمد المحمدي الحاصل على المركز الأول في القسم العلمي بالكويت نسبة النجاح 100% أنه يهدي ما حققه إلى أسرته في المقام الأول لأنهم دعموه ووفروا له كل مايحتاج إليه، ومعلميه الذين لم يبخلوا علية بأي معلومة، والجدير بالذكر أن الطالب مصري الجنسية ولكنه مقيم في دولة الكويت بلده الثاني وينتمي لمدرسة مشاعل الجهراء.

مريم الديحاني الأول أدبي

أستطاعت الطالبة مريم الديحاني أن تحقق المركز الأول على الكويت في الصف الثاني عشر القسم الأدبي، وأعربت الطالبة عن سعادتها البالغة بالنتيجة، وأهدتها لوالديها، ومعلميها، وقالت أن سبب تفوقها هو الحفاظ على الطاعات، وبر الوالدين والاجتهاد وترغب في دراسة علم النفس في المرحلة الجامعية.