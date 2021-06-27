مدمرة ”روس” الأمريكية ترسو في ميناء أوديسا الأوكراني للمشاركة في تدريبات ”سي...

رست المدمرة "روس" (Ross) الأمريكية في ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود، اليوم الأحد، للمشاركة في تدريبات "سي بريز 2021"، حسبما جاء في بيان نشر على صفحة التدريبات في "تويتر".

وأشار البيان إلى أن هذه السفينة الحربية ستشارك في الدورة الـ 21 من التدريبات التي تشارك فيها أكثر من 30 دولة، تتدرب على التنسيق فيما بينها في منطقة البحر الأسود.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن "روس" تحمل على متنها 90 منصة إطلاق تابعة لنظام "إيجيس" المضاد للصواريخ، بإمكانها إطلاق صواريخ "توماهوك" المجنحة وغيرها، إلى جانب تسلح السفينة بمدافع ورشاشات وقواذف طوربيدات، كما يتضمن متن المدمرة مهبطا لمروحيات.

وفي وقت سابق أفادت القوات البحرية الأمريكية بأن المدمرة "روس" دخلت مياه البحر الأسود لتنضم إلى 31 سفينة أخرى مشاركة في الجزء البحري من التدريبات، التي تقتضي خطتها تنفيذ وحدات عسكرية من 32 دولة تمارين عسكرية بحرية وبرية وجوية، بما في ذلك التدرب على خوض عمليات برية ومكافحة سفن العدو ومضاداته الجوية، وإبطال الذخائر المتفجرة. ومن المخطط أن تجري التدريبات بمشاركة 5 آلاف عسكري و32 سفينة و40 طائرة.

والأربعاء الماضي دعت السفارة الروسية في واشنطن الولايات المتحدة وحلفائها إلى إلغاء التدريبات في البحر الأسود، محذرة من أن هذه التدريبات "تحمل معها زيادة خطر حوادث عرضية، وتغذي تطلعات كييف (أوكرانيا) العسكرية".

وأمس السبت أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات أسطول البحر الأسود الروسي تراقب تحركات المدمرة الأمريكية.