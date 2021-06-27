البرلمان العربى يثمن مخرجات القمة الثلاثية بين قادة مصر والأردن والعراق

وأكد رئيس البرلمان العربى أن هذه القمة الثلاثية، هى قمة استثنائية من حيث توقيتها وأهميتها، لاسيما وأنها جاءت فى وقت تحتاج فيه الدول العربية بشدة إلى دعم وترسيخ آلية التشاور والتنسيق تجاه القضايا محل الاهتمام المشترك، على نحو يخدم مصالح الشعوب العربية، ويحقق تطلعاتها فى الأمن والتنمية والاستقرار.
وأعرب العسومى عن أن البيان الختامى الصادر عن هذه القمة يُدشِن مرحلة جديدة من العلاقات والتعاون المشترك بين الدول الثلاث فى العديد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة فى ضوء ما نص عليه البيان بشأن البدء بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية العراقية ـ المصرية ـ الأردنية.
وأضاف رئيس البرلمان العربى أن هذه القمة تساهم بشكل كبير فى تعزيز وترسيخ الحاضنة العربية للعراق، مؤكداً فى هذا السياق على أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى اكتسبت أهمية استثنائية خاصة، بالنظر إلى أنها أول زيارة لرئيس مصرى للعراق منذ نحو ثلاثين عاماً، وهو ما يؤكد مجدداً ريادة جمهورية مصر العربية فى محيطها العربى والإقليمى.
كما شدد رئيس البرلمان العربى على أهمية هذه القمة من أجل تعزيز التشاور السياسى بين قادة الدول الثلاث بشأن سبل التصدى للتحديات التى تواجه الأمة العربية، وتنسيق المواقف بشأن التطورات فى منطقة الشرق الأوسط وسبل التعامل معها، فضلاً عن تنسيق المواقف والجهود المشتركة بشأن مواجهة التدخلات الإقليمية والخارجية فى الشئون الداخلية للدول العربية، وصون الأمن القومى العربى، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب.
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